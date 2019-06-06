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06.06.2019
Интерфакс-АВН

РФ будет частично проектировать совместный с КНР тяжелый вертолет - глава "Вертолетов России"

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Модель тяжелого транспортного вертолета
Модель тяжелого транспортного вертолета.
Источник изображения: infodefensa.com

Москва. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Российская сторона будет частично проектировать совместный с Китаем тяжелый вертолет, заявил в эфире телеканала "Россия 24" гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

По его словам, Китай уже стал для России традиционным партнером: более 300 вертолетов российского и советского производства эксплуатируются в КНР, основная масса - военно-транспортные вертолеты Ми-8/Ми-17, а также Ка-32, Ми-26, которые используются, в том числе, в строительстве, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Отвечая на вопрос о текущем состоянии проекта российско-китайского тяжелого вертолета, Богинский отметил, что он находится на завершающей стадии.

"Мы сегодня находимся на завершающей стадии. Значительная часть, вернее, все технические вопросы обсуждены, зафиксированы, идет работа по юридико-коммерческой части. В данном конкретном случае мы все-таки идем по пути не совместного проекта, а "заказчик и исполнитель". Соответственно, мы не будем, как определили наши китайские коллеги, заниматься проектированием и производством всего вертолета, а как раз будем заниматься только проектированием его определенных частей", - сказал он.

В декабре 2018 г. сообщалось, что АО "Вертолеты России" (входит в "Ростех") и китайская компания Avicopter могут подписать генеральный контракт по созданию тяжелого гражданского вертолета в начале 2019 г. "Вопрос с нашими коллегами на выставке в Чжухае, конечно, мы обсуждали. Как мы и говорили, работа находится на завершающей стадии. Надеемся, что в начале следующего года, в первом квартале мы сможем финализировать эту работу", - говорил Богинский.

Создание российско-китайского тяжелого вертолета обсуждается последние несколько лет. Предполагается, что максимальная взлетная масса машины составит 38,2 т, дальность полета - 630 км, скорость - 300 км/ч. Согласно ранее подписанному межправсоглашению, серийное производство вертолета будет организовано в Китае.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
Ка-32
Ми-17
Ми-26
Ми-8
Компании
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1 комментарий
№1
06.06.2019 09:26
Во Первых судя по каткам,которые отваливаются у китайских танков на танковом биатлоне качество китайских комплектующих не лучшего качества...Во вторых в том  случае ,если отношения РФ с Китаем подпортятся,Россия рискует остаться без комплектующих из Китая и повториться история с Мистралями...При таком раскладе весь парк тяжелых вертолетов РФ быстро окажется прикован к земле...Производство полностью нужно налаживать в РФ,только это гарантия того,что РФ будет независимой от капризов иностранцев !
+3
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