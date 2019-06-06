РФ предлагает обнулить на три года пошлины на ввоз вертолетных двигателей

Москва. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ предложило обнулить таможенные пошлины на ввоз на территорию ЕАЭС отдельных видов турбовинтовых двигателей и газовых турбин для производства вертолетов.

Соответствующий проект решения коллегии ЕЭК размещен на правовом портале ЕАЭС.

Речь идет о двигателях и турбинах, выпуск которых в России пока не налажен. Производство отечественных аналогов ожидается только через 6-8 лет.

Как отмечается, нулевую ставку предлагается установить на три года "при условии подтверждения уполномоченным органом целевого назначения ввозимого товара".

"Предложение РФ направлено на снижение затрат на закупку авиационных двигателей и турбин и повышение конкурентоспособности производимой авиационной техники", - указано в опубликованных материалах.