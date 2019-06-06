2000 военнослужащих срочной службы дивизии Дзержинского получили дипломы гражданских специалистов

В дивизии им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ (в июне ей исполняется 95 лет) в торжественной обстановке проходит увольнение в запас военнослужащих срочной службы, призванных весной 2018 года.

Более двух тысяч военнослужащих не только достойно отслужили в соединении, но и прошли обучение по специальностям поваров, кинологов, санинструкторов, водителей автобусов и специальной техники, сообщает пресс-служба ведомства. Полученные дипломы станут хорошей базой для профессиональной реализации на "гражданке".

Кроме того, уволенным в запас военнослужащим дали рекомендации для льготного поступления в высшие учебные заведения. По программе акции "В память о службе в Росгвардии" солдатам и сержантам вручали благодарственные грамоты от командования, подарки, фотоальбомы, чествовали отличившихся.