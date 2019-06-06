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06.06.2019
Военно-промышленный курьер

"Укроборонпром" избавляется от должников

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Источник изображения: vpk-news.ru

В перечень объектов малой приватизации включены девять предприятий украинского ОПК. Соответствующее решение принято Фондом государственного имущества по предложению концерна "Укроборонпром".

В письме ФГИ значатся: херсонский завод "Судмаш", Винницкий авиационный завод (ВиАЗ), Запорожский автомобильный ремонтный завод, Ивано-Франковский котельно-сварочный завод, Харьковский завод транспортного оборудования, 171-й Черниговский ремонтный завод, Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения, Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления (Киев), Государственное предприятие "Укроборонресурсы".

Все эти предприятия по состоянию на май 2019 года имеют налоговую задолженность. Самая большая – у Ивано-Франковского котельно-сварочного завода: 8,8 млн гривен (примерно 22 млн рублей). Харьковский завод находится в состоянии ликвидации.

Концерн "Укроборонпром" объединяет более 100 предприятий, занимающихся разработкой и изготовлением ВВСТ, научной деятельностью и экспортно-импортными операциями, напоминает выходящая в Киеве "Экономическая правда".

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Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
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