Эффектный пуск неизвестной ракеты

Россия продолжает тестировать новые ракеты-перехватчики. Вчера, 4 июня, информационное агентство ТАСС опубликовало видео очередного этапа испытаний новой ракеты системы противоракетной обороны.

"На полигоне Сары-Шаган (Республики Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны", — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Испытания российской ракеты-перехватчика

По словам заместителя командира соединения ПРО Воздушно-космических сил полковника Владимира Сергиенко, новая противоракета после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

Военное ведомство не уточняет, о противоракетах какого типа идёт речь в каждом конкретном испытании. При проведении тестирования в феврале 2018 года "Российская газета" писала, что ракета-перехватчик предназначена для системы противоракетной обороны Москвы и Центрального промышленного района. Основой противоракетной системы является радар "Дон-2Н", ракетное нападение отражается при помощи противоракет 53Т6. В НАТО ракета получила имя Gazelle за свою "резвость": 12-метровый снаряд стартует со 100-кратным ускорением и может маневрировать с перегрузками 210 единиц в продольной плоскости и 90 — в поперечной.