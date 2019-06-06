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06.06.2019
Газета.ru

"Будет референдум": Зеленский вступает в НАТО

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Источник изображения: gazeta.ru

Зеленский прогнозирует референдум о вступлении в НАТО

Вопрос о членстве Украины в НАТО будет вынесен на национальный референдум, заявил президент Владимир Зеленский. Он добавил, что необходимо "объяснить украинцу, что такое НАТО". По словам политика, курс на вступление в альянс - это стратегический курс Украины, закрепленный в конституции.



Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вынести на референдум вопрос о вступлении его страны в НАТО. Как сообщает телеканал "112 Украина", он заявил, что украинцы должны быть готовы к этому.

"Мы должны рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, что это не так страшно. Когда украинцы будут все готовы, мы обязательно этот вопрос поднимем на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО", - подчеркнул Зеленский, выступая в Брюсселе.

В столицу Бельгии украинский лидер прилетел с официальным визитом для встреч с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и представителями НАТО. Он подчеркнул, что членство в Североатлантическом альянсе и ЕС - стратегический курс Украины, закрепленный в конституции страны. По словам Зеленского, курс в НАТО должен обеспечить безопасность Украины и "уровень армии".

Незадолго до этого Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Глава альянса назвал украинскому президенту условия для вступления в военный блок, передает ФАН.

"Двери Североатлантического альянса по-прежнему открыты для Украины. Однако Киеву необходимо провести реформы, чтобы соответствовать стандартам НАТО", - подчеркнул генсек.

Он также добавил, что другие страны не должны вмешиваться в сотрудничество альянса с Украиной. Зеленский заявил о желании придать импульс сотрудничеству с НАТО. По его словам, это необходимо из-за "российской агрессии". Также он добавил, что Россия якобы угрожает евроатлантической безопасности. Глава украинского государства подчеркнул, что рассчитывает на возобновление диалога в рамках комиссии Украина-НАТО.

Свой первый зарубежный визит президент Украины Владимир Зеленский нанес в Брюссель 4-5 мая. Как сообщает НСН, кроме Столтенберга, украинский лидер встречается с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском.

В ходе встреч Зеленский расскажет о ситуации в Донбассе и обсудит с западными партнерами пути разрешения конфликта.

Вскоре президент Украины заявил, что Киев готов выполнять минские договоренности - но для начала, по его словам, стране необходимо стать сильнее, чтобы она могла защищать себя. Он также добавил, что власти Украины заинтересованы в том, чтобы улучшить жизненные стандарты украинцев, уничтожить коррупцию и усовершенствовать государство.

"Это возможно осуществить, только обеспечив нашу национальную безопасность", - подытожил украинский лидер.

В начале апреля Владимир Зеленский, будучи лидером предвыборной гонки, заявил, что Украина продолжит курс на вступление в НАТО и Евросоюз в случае победы: курс в Европу "никто не собирается менять". Зеленский подчеркнул, что вопрос о вступлении в НАТО нужно решать только через всеукраинский референдум, предварительно объяснив населению, что альянс - это "не какой-то аллигатор".

Ранее Зеленский выразил надежду, что НАТО решит принять Украину под свою эгиду "даже в случае незавершения конфликта и деоккупации территорий".

"Перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами из ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении закончить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить причиненные убытки. Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров", - говорится в предвыборной программе Зеленского.

По мнению кандидата, у Украины есть две основные проблемы: одной из глобальных проблем Украины является боязнь инвесторов вкладывать деньги в страну. Он также добавил, что в настоящее время бизнес на Западе ждет гарантий от Киева.

Второй проблемой страны является конфликт в Донбассе, добавил Зеленский. Он также заявлял, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. По словам украинского политика, он считает нужным говорить о мире в Донбассе в присутствии представителей стран Запада. Минские соглашения нужно продолжать исполнять, но сам формат нужно менять, добавил Зеленский. "Жертвовать территориями и людьми не будем никогда", - подчеркнул он.

Контакты между Украиной и НАТО начались еще в 1991 году,

когда сразу же после распада Советского Союза независимый Киев решил присоединиться к Совету североатлантического сотрудничества. В 2005 году, после "оранжевой революции", при президенте Викторе Ющенко, Украина решила вступить в НАТО "в ускоренном режиме", но получила отказ со стороны Германии и Франции. При Викторе Януковиче курс на членство в НАТО был свернут, но после государственного переворота в 2014 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко и его правительство решили вернуться к попыткам вступить в альянс.


Иван Апулеев

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Франция
Продукция
Ка-52
Персоны
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Проекты
NATO
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