В войска ЮВО поступило более 10 ед. ПТРК "Штурм-С"

ЦАМТО, 5 июня. В войска Южного военного округа (ЮВО) поступило более 10 ед. противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Штурм-С".

Новый комплекс предназначен для уничтожения бронированной техники и укрепленных сооружений. Его можно размещать на боевых машинах пехоты, бронетранспортерах, танках и вертолетах. Высокотехнологичная аппаратура управления ПТРК позволяет вести стрельбу без снижения вероятности попадания в цель в условиях активного противодействия со стороны противника.

Всего в текущем году на вооружение соединений и воинских частей ЮВО поступило более 220 ед. боевой, автомобильной и специальной техники. Танковые части округа пополнились двумя десятками танков Т-72Б3, в мотострелковые соединения поступило свыше 40 бронетранспортеров БТР-82А и более 20 боевых машин пехоты БМП-3. В авиационные части поступило около 10 современных вертолетов, в том числе Ми-28Н и Ми-28УБ "Ночной охотник" и Ми-35М. Черноморский флот пополнился морским тральщиком проекта 12700 "Иван Антонов", в артиллерийское соединение поставлен реактивный дивизион систем залпового огня "Торнадо-С".

Всего в 2019 году на вооружение войск ЮВО планируется поставить более 1,2 тыс. ед. вооружения и военной техники. В результате выполнения годового плана перевооружения доля современных образцов военной техники превысит показатель в 66 проц., сообщает пресс-служба Южного военного округа.