Разработчик впервые показал в действии новейшее самоходное орудие "Лотос"

Машина продемонстрировала вращение башней, изменение клиренса, а также поднятие-опускание орудия

КЛИМОВСК /Московская область/, 5 июня. /ТАСС/. ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) впервые показал в действии опытный образец 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия (САО) для ВДВ "Лотос". Премьерный динамический показ прошел на территории института в Подмосковье.

Разработчик впервые показал "Лотос" в движении. Машина проехала по территории предприятия, в том числе на скорости до 30 км/ч, продемонстрировала вращение башней, изменение клиренса, поднятие-опускание орудия. Также машина произвела испытательный холостой выстрел в присутствии журналистов.

"Сегодня мы впервые осуществили выкатку опытного образца САО "Лотос". На данный момент, орудие полностью укомплектовано, готово для работы в ручном режиме. Все комплектующие прошли входной контроль, приняты отделом технического контроля и военным представительством. В ближайшее время начнется отработка программного обеспечения систем управления орудия", - привели в пресс-службе Ростеха слова индустриального директора госкорпорации Сергея Абрамова.

Увеличенный боекомплект

Боекомплект САО "Лотос" увеличен в два раза по сравнению с предшественницей 2С9 "Нона". Об этом журналистам рассказал главный конструктор "Лотоса" Вениамин Счастливцев на премьерном показе орудия.

"Боекомплект "Ноны" 20 выстрелов, здесь [на "Лотосе"] - практически в два раза больше", - сказал Счастливцев.

По словам Счастливцева, орудие готовится к предварительным испытаниям.

"Мы прошли сборочную стадию, машина впервые выехала из ангара, дальше будет отладка всех систем, готовимся к предварительным испытаниям", - сказал конструктор.

САО "Лотос"

Авиадесантируемое плавающее самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" создается для повышение огневой мощи подразделений Воздушно-десантных войск и для замены стоящих сейчас на вооружении 120-миллиметровых самоходных артиллерийско-минометных установок 2С9 "Нона".

Орудие базируется на шасси БМД-4М. В пресс-службе Ростеха сообщили, что масса новой машины 18 т, максимальная скорость - 70 км/ч, мощность двигателя - 450 л.с., запас хода - не менее 500 км. Расчет орудия - четыре человека, скорострельность - шесть-восемь выстрелов в минуту, дальность стрельбы - 13 км. Подготовка и ведение огня максимально автоматизировано.

"Лотос" является развитием и заменой проекта "Зауралец", в рамках которого предполагалось создать новое самоходное артиллерийское орудие для ВДВ. Основным вооружением "Лотоса" станет орудие калибра 120 мм, при этом будет серьезно модернизирован его артиллерийский выстрел, который по своему могуществу немного уступит выстрелу из калибра 152 мм.

Вместе с "Лотосом" разрабатывается и новая машина управления артиллерийским огнем "Завет-Д". Обе системы вооружений будут обладать способностью транспортировки самолетами военно-транспортной авиации и десантирования парашютным способом.