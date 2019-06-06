Минобороны Индии получило предложения потенциальных поставщиков вертолетов NUH для ВМС страны

ЦАМТО, 5 июня. Три зарубежных компании-производителя оригинального оборудования и восемь индийских компаний 3 июня представили Минобороны Индии свои предложения по поставке 111 многоцелевых морских вертолетов (NUH) для ВМС страны.

Ориентировочная стоимость данной программы составляет 220 млрд. рупий (3,18 млрд. долл.).

По информации Jane's Defence Weekly, в числе зарубежных компаний-производителей ответы на запрос о заинтересованности представили Airbus Helicopters, предлагающая вертолеты H-145M и AS-565 "Пантер", Lockheed Martin c S-76D, а также холдинг "Вертолеты России" c Ка-226T.

На запрос о заинтересованности, направленный в феврале частным индийским компаниям, которые должны стать "стратегическими партнерами" в рамках проекта, ответы представили 8 производителей, включая Adani Defense and Aerospace, Bharat Forge, Lakshmi Machine Works, Mahindra Defence Systems, Reliance Infrastructure и Tata Advanced Systems. Кроме того, ответ представили индийская государственная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и совместное индийско-российское предприятие Indo-Russian Helicopters (IRHL), созданное в 2017 году для поставки 200 вертолетов Ка-226T ВВС и СВ Индии.

Хотя в запросе было указано, что в программе NUH могут участвовать только частные компании, HAL рассчитывает на участие в проекте. В этом контексте компания ссылается на имеющийся многолетний опыт создания вертолетов и утверждает, что модель закупки в рамках стратегического партнерства не исключает участие государственных компаний в таких тендерах.

По данным официальных источников, МО и ВМС Индии определят короткий список претендентов на поставку NUH к концу года. Они также выберут стратегического индийского партнера с учетом опыта работы в аэрокосмической области, финансовой состоятельности и возможностей для сборки оборудования. После этого Министерство обороны направит запрос о предложениях выбранным индийским претендентам, которые в партнерстве с компаниями-производителями из короткого списка представят свои коммерческие предложения, в т.ч. содержащие подробное описание передаваемых технологий.

Далее планируется провести полевые испытания, по результатам которых будет сделан окончательный выбор поставщика, с которым будут проведены переговоры об условиях продажи. Ожидается, что контракт будет подписан к 2021/22 ф.г.

После подписания контракта компания-разработчик поставит 16 готовых вертолетов NUH с восемью запасными двигателями, летным тренажером и тренажером технического обслуживания, запасными частями, необходимым испытательным оборудованием и пакетом технического обслуживания на пять лет службы. Ожидается, что 95 собранных в Индии вертолетов будут поставлены ВМС в течение следующих 13 лет вместе с 48 запасными двигателями и дополнительным летным тренажером. Требования к проекту NUH предусматривают высокую долю национального участия (первоначально 40% с увеличением до 60%).

Как сообщал ЦАМТО, возглавляемый министром обороны Нирмалой Ситхараман (Nirmala Sitharaman) Комитет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии одобрил закупку 111 многоцелевых вертолетов для Военно-морских сил Индии стоимостью более 217,38 млрд. рупий (3,12 млрд. долл.) 25 августа 2018 года. Это первый проект, который будет реализован по модели "стратегического партнерства", продвигаемой в рамках политики индийского правительства "Делай в Индии". Модель стратегического партнерства предусматривает производство на территории Индии основных оборонных платформ индийским стратегическим партнером, который будет сотрудничать с иностранной компанией-разработчиком, приобретать ключевые технологии и создавать производственные мощности.

В числе других программ, которые предполагается реализовать по модели "стратегического партнерства": строительство подводных лодок, боевых и транспортных самолетов, а также боевых бронированных машин.

Как сообщалось ранее, командование ВМС Индии планирует, что двухдвигательные вертолеты NUH 5-тонного класса заменят устаревшие однодвигательные "Четак" (лицензионная версия SA-316 "Алуэтт-3" компании Aerospatiale). Они будут использоваться для проведения поисково-спасательных операций, медицинской эвакуации, участия в конфликтах низкой интенсивности, перевозки войск и грузов, пуска торпед.

NUH будут отличаться от легких вертолетов ВВС и СВ, поскольку должны быть адаптированы для применения на море, оснащены складывающимися лопастями, колесным шасси, а их массогабаритные характеристики должны позволять транспортировку в ангаре военного корабля.