Войти
06.06.2019
Военное обозрение

Британия передаст авианосец "Королева Елизавета" НАТО

626
0
-1

Новый авианосец Королевского флота, HMS Queen Elizabeth ("Королева Елизавета"), будет передан в распоряжение Североатлантического альянса в рамках программы "Инициатива по обеспечению готовности", реализация которой запланирована на 2021 год.

Источник изображения: topwar.ru

Я рада сообщить, что НАТО вскоре сможет призвать [для своих нужд] авианосцы класса "Королева Елизавета" и истребители F-35 Великобритании, которые помогут в борьбе с угрозами во всем мире

- заявила 4 июня уходящий премьер-министр Британии Тереза Мэй.

Программа "Инициатива по обеспечению готовности" была согласована на Брюссельском саммите, проходившем 11-12 июля 2018 года. Тогда было принято обязательство создать группировку сил быстрого реагирования на базе национальных войск из 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 военных кораблей. Они должны быть готовы к развертыванию в случае возникновения кризиса в течение 30 дней.

Будь то проецирование мировой мощи, намерение сражаться или доставлять жизненно важную помощь по всей планете, HMS Queen Elizabeth и ее систершип HMS Prince of Wales будут ходить под флагом глобальной Британии

- отметила министр обороны страны Пенни Мордаунт.

Авианосец "Queen Elizabeth" был введён в эксплуатацию в декабре 2017 года, достижение боевой готовности запланировано на 2020 год.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
F-35
HMS Queen Elizabeth
Проекты
2020-й год
NATO
Авианосец
Похожие новости
22.01.2019
Бей первым
30.05.2017
Королева "прихорошилась"
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
11.09.2014
Великобритания возвращается к авианосцам
30.05.2014
Дорого и бестолково
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.06 20:43
  • 6
Никакого "Форта Трампа" - США требуют у поляков вернуть еврейское имущество
  • 06.06 20:03
  • 1
На МВТФ "Армия-2019" ВДВ представят бронеавтомобиль "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"
  • 06.06 19:55
  • 1
В войска ЮВО поступило более 10 ед. ПТРК "Штурм-С"
  • 06.06 19:42
  • 2
Кабмин поручил до конца года рассчитаться по контракту на ремонт здания Роскосмоса
  • 06.06 19:41
  • 1
Ракетные войска получат до конца года более 30 баллистических ракет
  • 06.06 19:26
  • 3
Чем хорош новый "Калаш"
  • 06.06 19:10
  • 1
Командир на автопилоте: управлять армиями поможет компьютер
  • 06.06 19:01
  • 6
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 06.06 18:57
  • 4
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 06.06 17:41
  • 1
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 06.06 17:40
  • 7
Заявлено о рекордном росте экономики РФ за 6 лет
  • 06.06 17:39
  • 1
Эффектный пуск неизвестной ракеты
  • 06.06 17:33
  • 1
МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
  • 06.06 17:31
  • 1
Тимати резко ответил на критику выпущенной вместе с Минобороны коллекции одежды
  • 06.06 16:55
  • 8
Феникс (Китай): американские и российские гиперзвуковые аппараты изначально были результатом смелой задумки Цянь Сюэсэня!