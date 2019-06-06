Британия передаст авианосец "Королева Елизавета" НАТО

Новый авианосец Королевского флота, HMS Queen Elizabeth ("Королева Елизавета"), будет передан в распоряжение Североатлантического альянса в рамках программы "Инициатива по обеспечению готовности", реализация которой запланирована на 2021 год.

Источник изображения: topwar.ru

Я рада сообщить, что НАТО вскоре сможет призвать [для своих нужд] авианосцы класса "Королева Елизавета" и истребители F-35 Великобритании, которые помогут в борьбе с угрозами во всем мире

- заявила 4 июня уходящий премьер-министр Британии Тереза Мэй.

Программа "Инициатива по обеспечению готовности" была согласована на Брюссельском саммите, проходившем 11-12 июля 2018 года. Тогда было принято обязательство создать группировку сил быстрого реагирования на базе национальных войск из 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 военных кораблей. Они должны быть готовы к развертыванию в случае возникновения кризиса в течение 30 дней.

Будь то проецирование мировой мощи, намерение сражаться или доставлять жизненно важную помощь по всей планете, HMS Queen Elizabeth и ее систершип HMS Prince of Wales будут ходить под флагом глобальной Британии

- отметила министр обороны страны Пенни Мордаунт.

Авианосец "Queen Elizabeth" был введён в эксплуатацию в декабре 2017 года, достижение боевой готовности запланировано на 2020 год.