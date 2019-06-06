Шойгу: Обстановка на границах СНГ остается крайне напряженной

Беспрецедентная военная активность НАТО на границах СНГ, разрушение стратегических договоренностей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы и противодействие от мобильных отрядов международных террористов стали основными темами заседания совета министров обороны государств-участников СНГ, которое прошло на побережье Черного моря в Анапе.

Перед началом заседания министры обороны стран СНГ приехали к скверу боевой славы. Здесь находится мемориал павших воинов и горит вечный огонь. В Сквере расположены мемориалы жертвам политических репрессий и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, памятник воинам-афганцам, памятный знак погибшим в Чечне, мемориалы к юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне. На Аллее славы установлены 16 гранитных постаментов в виде звезд, где увековечены имена героев, судьбы которых связаны с Анапой: это 11 Героев Советского Союза, три полных кавалера орденов Славы и два Героя Российской Федерации.

Главы военных ведомств возложили цветы и венок к Вечному огню и почили память павших героев.

Заседание совета глав военных ведомств СНГ было решено провести в военном инновационном технополисе "ЭРА". Как подчеркнул глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, "ЭРА" сейчас является современным центром военной науки, а основная цель этого проекта - поиск и внедрение прорывных технологий. Глава российского военного ведомства назвал символичным факт, что технополис стал переговорной площадкой для министров обороны.

Для гостей технополиса утроили небольшую ознакомительную экскурсию. Министрам продемонстрировали последние достижения военных ученых, а также показали комплексные лаборатории, где проводятся исследования в области биотехнических систем, нанотехнологий, информационной безопасности, робототехники. Одна из лабораторий продемонстрировала как изготавливают макеты органов человека при помощи 3D принтера на основе данных компьютерной томографии. К примеру, если больному необходима сложная операция, то модель больного органа сначала "распечатывают" на принтере, чтобы врачи смогли "вживую" на него посмотреть, понять как лучше проводить операцию, чтобы избежать фатальных последствий.

Открывая заседание министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что многостороннее военное сотрудничество между странами планомерно развивается. "Это происходит в обстановке острой геополитической нестабильности как в региональном, так и в глобальном масштабах", - сказал Шойгу.

Он отметил, что сейчас США продолжают демонтаж стратегических договоренностей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы, а также усиливают военное и экономическое давление по всему миру. Блок НАТО, в свою очередь, усиливает глобальное информационное давление и беспрецедентно наращивает военную активность, угрожая применением силы. Министр также напомнил о международных террористах, которые оперативно перемещаются по всему миру, появляясь там, где возникают очаги напряженности и нестабильности.

"Ударные отряды международного терроризма при поддержке теневых спонсоров перемещаются из региона в регион и создают постоянную угрозу безопасности государств", - констатировал Шойгу.

Он добавил, что с учетом всех этих негативных тенденций военно-политическая обстановка на границах СНГ остается крайне напряженной. "В этих условиях все более реальными становятся вызовы суверенитету государств Содружества", - сказал Шойгу.

По словам министра обороны, формат совета министров обороны стран СНГ дает возможность расширить диапазон взаимодействия и вести конструктивный диалог.

Шойгу подчеркнул, что по итогам заседания были согласованы Планы коалиционного военного строительства до 2025 года. "В ходе совместной работы нам удалось предметно проанализировать военно-политическую обстановку в мире, подробно обсудить ситуацию на южных границах Содружества и в Сирийской Арабской Республике", - сказал российский министр. Кроме того, участники заседания поддержали основные направления сотрудничества в области применения беспилотной авиации и согласовали совместные мероприятия на 2020 год. Министры поддержали идею углубления сотрудничества в области развития совместных систем военного назначения. Кроме того, было Одобрено взаимодействие по вопросам противовоздушной обороны, безопасности полётов авиации, топографического обеспечения, подготовки военных кадров.

"Сегодняшнее заседание подтвердило, что взаимодействие по вопросам обороны и безопасности в формате Содружества Независимых Государств успешно развивается" - резюмировал министр обороны.

Александр Степанов