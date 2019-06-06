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06.06.2019
Российская газета

Запуск танка вручную показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

Танк, несмотря на все свои особенности - транспортное средство, оснащенное двигателем внутреннего сгорания. Для его быстрого запуска современные боевые машины оснащены несколькими дублирующими друг друга системами. Можно завести двигатель электрическим стартером, можно при помощи сжатого воздуха, есть и другие способы...



Немецкая бронетехника времен Второй Мировой войны имела маховик-накопитель, предназначенный для запуска двигателя без использования аккумулятора или сжатого воздуха. Для этого в задней броне имелось отверстие, куда следовало вставить пусковую рукоятку - русские водители прозвали ее "кривой стартер", - и крутить, постепенно увеличивая частоту вращения. Когда маховик раскручивался, надо было быстро вытащить рукоятку, а затем при помощи особой веревки включить сцепление инерционного маховика с коленвалом двигателя. Если все проделать быстро и умело, силами одного-двух человек вполне возможно было запустить массивный танковый двигатель мощностью в несколько сотен лошадиных сил.

Инерционными маховиками оснащались самоходки Stug, танки Tiger, Tiger II и Pantera. Их преимущество перед "кривым стартером", соединенным непосредственно с коленвалом - отсутствие риска сломать палец или получить удар рукояткой в лоб при детонации топливной смеси в цилиндрах.

Однако, как следует из опубликованного видео, есть еще более экзотические способы привести гусеничную бронетехнику в движение. Как минимум однажды советскую самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" завели "с толкача", словно малолитражку. Чтобы сдвинуть с места и разогнать бронированную машину весом 15,7 тонны понадобились усилия шести человек. Завести САУ удалось со второй попытки. "Почему-то я не сомневался, что это русские", - написал комментатор видео.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
F-5
Гвоздика
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