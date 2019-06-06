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06.06.2019
Военное обозрение

Украинско-турецкий боевой модуль "Serdar" готов к серийному производству

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На Украине завершились квалификационные испытания боевого противотанкового модуля "Serdar", созданного совместно с Турцией по заказу третьей стороны. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Источник изображения: topwar.ru

Согласно распространенному пресс-релизу, боевой модуль, созданный совместно турецкой компании "Aselsan" и украинскими КБ "Луч" и "Спецтехноэкспорт", полностью готов к серийному производству в рамках действующего контракта с иностранным заказчиком. Ожидается, что в дальнейшем интерес к противотанковому модулю проявят военные Украины и Турции.

"Serdar" позиционируется как универсальная дистанционно управляемая и стабилизированная система вооружения, обеспечивающая высокую эффективность против бронетехники в любое время суток и при любой погоде.

Как сообщается, турецкая компания явилась разработчиком и интегратором боевого модуля. Турецкие специалисты разработали системы стабилизации и дистанционного управления огнем, системы захвата и сопровождения целей, дневного и ночного каналов наблюдения. Украинская сторона является поставщиком управляемых противотанковых ракет, а также систем наведения и управления к ним.

Основное вооружение модуля - мобильная версия высокоточного ПТРК "Скиф" с двумя или четырьмя пусковыми установками для ракет РК-2С калибра 130-мм. Заявляется, что данные ракеты способны пробивать броню толщиной 800 мм за динамической защитой на расстоянии 5 км. Также на модуль могут быть установлены пусковые установки с ракетами РК-2М калибра 152 мм, способные пробивать броню толщиной 1100 мм за динамической защитой на дальности 5,5 км.

Боевой модуль может быть интегрирован в различные типы боевых и транспортных средств.

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Страны
Турция
Украина
Продукция
Скиф ПТРК
Компании
Aselsan
Луч КБ
Укроборонпром
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