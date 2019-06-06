"Иван Грен" против "Мистраля"

Из старого проекта 1171 выжали максимум

Этой весной состоялась закладка двух больших десантных кораблей измененного проекта 11711 в дополнение к "Петру Моргунову" и головному кораблю серии "Иван Грен". В прессе тиражируется мнение, что это "гонка за вчерашним днем" и что России нужны не БДК, выросшие из еще советского проекта 1171 "Тапир" 60-х годов, а универсальные десантные корабли типа "Америка" водоизмещением 46 тыс. тонн.

Этой весной состоялась закладка двух больших десантных кораблей измененного проекта 11711 в дополнение к "Петру Моргунову" и головному кораблю серии "Иван Грен". В прессе тиражируется мнение, что это "гонка за вчерашним днем" и что России нужны не БДК, выросшие из еще советского проекта 1171 "Тапир" 60-х годов, а универсальные десантные корабли типа "Америка" водоизмещением 46 тыс. тонн.

УДК тоже перевозят бронетехнику и морских пехотинцев. Только, во-первых, имеют серьезную авиационную группу, обычно представленную вертолетами разного назначения, а во-вторых, держатся от берега подальше, используя для доставки катера. Все это очень серьезно расширяет возможности УДК по сравнению с десантными кораблями.

И кто бы сомневался, что России нужны такие средства проецирования силы. Все же сухопутная компонента нашей армии самая сильная в мире и нам нужна возможность доставить ее на другой конец света.

Собственно, именно поэтому десять лет назад мы и решили прикупить у Франции пару "Мистралей". Однако не сложилось.

Разговоры о проектировании и строительстве отечественных УДК идут перманентно, однако, если не пытаться угадать секретные планы Минобороны и не принимать во внимание возможные резкие изменения в мире, придется констатировать, что корабли такого класса в ближайшие годы заложены не будут.

На то есть причины.

Во-первых, денег нет. Не то чтобы совсем, но имеются проекты поважнее.

Во-вторых, нет компетенций. Если бы была возможность безопасно заказать где-нибудь УДК, Минобороны скорее всего за нее ухватилось бы, но проектирование с нуля кораблей нового для России типа может вылиться в серьезные расходы, и не факт, что с хорошим результатом. Новые компетенции обычно всегда приобретаются через череду проб и ошибок. Это нормально.

“Проектирование с нуля кораблей нового для России типа может вылиться в серьезные расходы”

В-третьих, наши верфи, способные собирать крупные корпуса кораблей, порядком загружены на годы вперед.

Так что, как ни крути, а УДК, скорее всего, не будет. Потому как для его постройки нужно будет отказаться и подвинуть в сроках другие проекты, каждый из которых, при ближайшем рассмотрении оказывается более нужным флоту.

Потому и вопрос у нас не стоит – строим десантные корабли или универсальные? Нет, либо строим десантные корабли, либо не строим ничего.

А строить нужно.

"Иван Грен" берет на борт батальон морской пехоты – это почти 300 человек при трех десятках БМП. Плюс ударный вертолет Ка-52К "Катран" или два транспортно-боевых Ка-29. Малая, но сила. Из средств самообороны корабля – три 30-мм артиллерийских установки и два спаренных 14,5-мм пулемета. Из старого проекта 1171 выжали максимум.

"Мистраль" берет на борт немногим больше – 450 морских пехотинцев, но техники – 70 единиц. В два с лишним раза больше. И несет серьезную авиационную группировку – 30 различных вертолетов. Плюс четыре катера для доставки бойцов на берег.

Да, "Мистрали" гораздо более универсальное и мощное средство проецирования силы. Но их у нас уже никогда не будет, а четыре новых больших десантных корабля все равно доставят на место больше морских пехотинцев, чем два "Мистраля".

И стоят наши БДК в девять раз дешевле.

А разницу в возможностях придется нивелировать тактикой применения.

Справка "ВПК"

БДК "Владимир Андреев" и "Василий Трушин", строящиеся на ПСЗ "Янтарь" в Калининграде, войдут в состав Тихоокеанского флота.

Сергей Черкасов

Газета "Военно-промышленный курьер",