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06.06.2019
Интерфакс-АВН

Первый испытательный полет российско-китайского самолета ожидается не ранее 2023-25гг - Слюсарь

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Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь.
Источник изображения: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Москва. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Первый испытательный полет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС) ожидается в 2023-2025 гг., заявил президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь в эфире телеканала "Россия 24".

"Нет примеров создания самолета двумя компаниями. Есть примеры создания самолета одной компанией, которую учредило несколько стран - Airbus. Но нет примеров, когда две компании, не сливаясь, тем не менее, делают общий продукт", - отметил Слюсарь. При этом он признал, что конкурировать с Boeing и Airbus будет "непросто".

"Проект управляется из единого центра - это касается всего: от разработки до продажи и налаживания послепродажного обслуживания. Если мы это, конечно, сегментируем, каждый будет заниматься своим - единого продукта не будет. Эту логику китайцы понимают, поддерживают, и здесь у нас дискуссий нет", - добавил глава ОАК.

Отвечая на вопрос о том, когда взлетит самолет, Слюсарь заявил, что это "2023-2025 годы". "Это срок, который мы в нашем мастер-плане обозначили как срок первого вылета с прохождением испытаний в течение двух-трех лет. Пока мы идем в графике, соответственно, с обеспечением поставки в период с 2025 по 2027 годы", - указал он.

По словам главного конструктора программы CRC929 от российской стороны Максима Литвинова, "главное событие прошлого года - когда мы согласовали общий вид самолета". "Это, конечно, было такое эпохальное для нас событие", - сказал он. По его словам, российская сторона будет отвечать за крыло и центроплан, китайская - за фюзеляж и хвостовое оперение. Предполагается, что дальность полета самолета составит до 12 тыс. км, пассажировместимость - от 258 до 310 чел. (в зависимости от компоновки).

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Литва
Россия
Компании
Airbus
Boeing
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
CR929
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