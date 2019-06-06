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06.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Новую самоходку "Лотос" показали в действии

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Источник изображения: cniitm.ru

Центральный НИИ точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) продемонстрировал опытный образец 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия (САО) "Лотос", показ состоялся на территории института в Подмосковье.

Машина проехала по территории предприятия, при этом было показано, как вращается башня, изменяется клиренс, опускается и поднимается орудие, передает ТАСС. САО также произвела холостой выстрел.

"Сегодня мы впервые осуществили выкатку опытного образца САО "Лотос". На данный момент, орудие полностью укомплектовано, готово для работы в ручном режиме. Все комплектующие прошли входной контроль, приняты отделом технического контроля и военным представительством. В ближайшее время начнется отработка программного обеспечения систем управления орудия", – процитировала пресс-служба Ростеха индустриального директора корпорации Сергея Абрамова.

"Лотос" разработан для повышения огневой мощи подразделений ВДВ и для замены стоящих на вооружении 120-миллиметровых самоходных артиллерийско-минометных установок 2С9 "Нона".

Машина базируется на шассии БМД-4М, масса составляет 18 тонн, максимальная скорость достигает 70 км/ч. Мощность двигателя – 450 л.с., запас хода САО –не меньше 500 километров.

Орудийный расчет "Лотоса" – это четыре человека, скорострельность орудия – 6-8 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы орудия достигает 13 километров.

Впервые изображение "Лотоса" было опубликовано в январе 2019 года.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Продукция
БМД-4
Нона-С
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
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