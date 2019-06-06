Военные Восточного военного округа получили МТО-УБ для обслуживания Т-80

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

На вооружение формируемого ремонтно-восстановительного подразделения Восточного военного округа в Амурской области поступила партия новых специальных машин МТО-УБ. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Данные машины предназначены для проведения ремонтных работ на технике в любом необорудованном месте, в том числе полевых условиях. Машины выполнены на базе автомобилей-вездеходов Урал-4320 с колесной формулой 6Х6. В дополнение мастерские оборудованы лебедкой. Характеристики машины позволяют её эксплуатацию во всех климатических условиях Дальнего Востока.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

В составе ремонтной техники имеется все необходимое для ремонта имущество. При организации работ экипаж из пяти человек оборудует несколько мест и палаток, на которых разворачиваются сварочный аппарат, специальные станки, электрические и механические инструменты. В дополнение на машине имеется кран-манипулятор, обладающий максимальной грузоподъемностью до 4 тонн позволяющий осуществить ремонт габаритных агрегатов тяжелой техники.

Поступившая техника значительно повысит возможности специалистов при проведении ремонтных работ в полевых условиях. С помощью новых мастерских можно проводить ремонты со всеми основными образцами военной колесной и гусеничной техники, включая недавно поступившие модернизированные танки Т-80.