Встреча у Сирии: Су-35 разошелся с "Посейдоном"

В Минобороны прокомментировали данные о "перехвате" Су-35 разведчика США

Российский истребитель не совершал "небезопасного" перехвата американского самолета, как об этом заявили США. Такое сообщение выпустило Минобороны РФ. По информации военных, российское воздушное судно поднималось в небо дважды и оба раза приближалось к американской технике исключительно на безопасное расстояние.

В Минобороны России опровергли заявления американской стороны о небезопасном перехвате американского самолета российским истребителем.

В оборонном ведомстве РФ пояснили, что 4 июня к базе ВМФ России в сирийском порту Тартус дважды приближался американский самолет-разведчик. В первый раз российские военные обнаружили цель над нейтральными водами Средиземного моря примерно в 12:30 мск. Поднятый с российской военной авиабазы "Хмеймим" истребитель Су-35 подлетел к объекту на безопасное расстояние и распознал его как американский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, отметили в сообщении. Су-35 вернулся на аэродром после того, как разведчик США сменил курс.

Другое приближение "Посейдона" было зафиксировано в 15:41, после чего российский истребитель вновь поднялся в воздух. "[Он] приблизился на безопасное расстояние и сопроводил американский самолет, пока Р-8А не изменил направление полета и вышел за пределы контролируемого средствами ПВО воздушного пространства", - сообщили в министерстве.

Российские военные подчеркнули, что все полеты Россия осуществляет в соответствии с международными нормами.

Таким образом, РФ опровергла заявление пресс-службы Шестого флота США, согласно которому Су-35 "небезопасно" перехватил американский противолодочный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем.

По данным ведомства, российский истребитель перехватывал воздушное судно Соединенных Штатов три раза за три часа. Второй они назвали небезопасным, поскольку самолет РФ пролетел на высокой скорости непосредственно перед P-8A, что представляло угрозу для экипажа.

Американские пилоты сообщили, что перехват продолжался на протяжении примерно 28 минут, а после маневра они попали в волну турбулентности.

Шестой флот обвиняет российских военных в безответственных действиях и вместе с тем настаивает на том, что самолет США действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал россиян.

Это уже не первый подобный инцидент, но обычно подобные перехваты происходят над Балтийским и Черным морями.

В январе прошлого года это также вызвало разногласия между Россией и США. Телеканал CNN сообщил о перехвате российским самолетом американского разведчика в районе Черного моря. Источники СМИ в Пентагоне утверждали, что перехват был выполнен небезопасно, поэтому разведчику пришлось прекратить свою миссию. По их словам, российский истребитель пролетел от самолета США примерно в пяти футах (1,5 м).

Позже обеспокоенность в связи с данным инцидентом выразили в Госдепартаменте США. В заявлении указали, что 29 января российский Су-27 приблизился к американскому ЕР-3 на расстояние 1,5 м и "прошел прямо через траекторию полета" самолета Соединенных Штатов.

Госдеп призвал Россию прекратить "небезопасные" полеты своих военных самолетов.

"Мы призываем Россию прекратить небезопасные действия, которые увеличивают риск просчета, представляют опасность летному составу обеих сторон и могут привести к столкновению", - указали в заявлении представителя Госдепа Хезер Нойерт.

Она подчеркнула, что это лишь последний пример действий российских военных, которые якобы пренебрегают международными нормами и соглашениями.

Американские военные согласились, что российские ВС имеют право проводить операции в международном воздушном пространстве, но все же призвали их "вести себя в рамках международных стандартов". "Самолет США действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал российских действий", - подчеркнули в пресс-релизе.

Российское Минобороны, в свою очередь, подтвердило информацию о вылете истребителя Су-27 на перехват американского самолета-разведчика, совершавшего полет над нейтральными водами Черного моря.

"На перехват цели из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27, который приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США",

- отметили в военному ведомстве.

Согласно сообщению российских военных, весь полет Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, и никаких внештатных ситуаций не было. В министерстве сообщили, что экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета и сопровождал его, чтобы не допустить нарушения границы воздушного пространства России и проконтролировать соблюдение всех необходимых мер безопасности.

Лидия Мисник