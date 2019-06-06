На МВТФ "Армия-2019" ВДВ представят бронеавтомобиль "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"

ЦАМТО, 5 июня. В ходе проведения МВТФ "Армия-2019" на площадке ВДВ будет представлен образец бронеавтомобиля "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ" для подразделений специального назначения.

За время эксплуатации в Воздушно-десантных войсках боевой модуль с дистанционным управлением (БМДУ) "Арбалет-ДМ" продемонстрировал свои высокие характеристики, в том числе способность работать в диапазоне температур от -40 до +50 град. С, что дает возможность его использования в любой климатической зоне нашей страны, а также за ее пределами.

Вооружение "Арбалета-ДМ" составляет 12,7-мм пулемет "Корд" или 7,62-мм пулемет ПКТМ. Кроме того, на модуле установлены 4 пусковые установки дымовых гранат.

Модуль полностью стабилизирован и имеет возможность захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору вести эффективный огонь как с места, так и в движении. Телевизионная камера позволяет распознавать мишень типа "БТР" на расстоянии 2,5 км, тепловизионная – до 1,5 км. Прицельный комплекс также снабжен лазерным дальномером, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.