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06.06.2019
ЦАМТО

На МВТФ "Армия-2019" ВДВ представят бронеавтомобиль "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"

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"Тигр-М" 233114
Автомобиль многоцелевого назначения "Тигр-М" 233114 с боевым модулем "Арбалет-ДМ".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 5 июня. В ходе проведения МВТФ "Армия-2019" на площадке ВДВ будет представлен образец бронеавтомобиля "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ" для подразделений специального назначения.

За время эксплуатации в Воздушно-десантных войсках боевой модуль с дистанционным управлением (БМДУ) "Арбалет-ДМ" продемонстрировал свои высокие характеристики, в том числе способность работать в диапазоне температур от -40 до +50 град. С, что дает возможность его использования в любой климатической зоне нашей страны, а также за ее пределами.

Вооружение "Арбалета-ДМ" составляет 12,7-мм пулемет "Корд" или 7,62-мм пулемет ПКТМ. Кроме того, на модуле установлены 4 пусковые установки дымовых гранат.

Модуль полностью стабилизирован и имеет возможность захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору вести эффективный огонь как с места, так и в движении. Телевизионная камера позволяет распознавать мишень типа "БТР" на расстоянии 2,5 км, тепловизионная – до 1,5 км. Прицельный комплекс также снабжен лазерным дальномером, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Арбалет-ДМ
Корд
ПКТМ
Тигр-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
06.06.2019 20:03
Лучше БМ от Тайфун ВДВ с 30 мм автоматом и 7,62 ПКТМ.
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