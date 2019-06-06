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06.06.2019
Военное обозрение

США увеличили военную помощь Израилю, но ужесточили контроль за расходами

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Соединенные Штаты наращивают объем финансовой помощи Израилю, одновременно ужесточая контроль расходования выделяемых средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Израиля.

Источник изображения: topwar.ru

По словам израильского собеседника агенства, действующее в настоящее время соглашение о предоставлении американской оборонной помощи Израилю рассчитано на 2018 - 2028 года и предусматривает выделение 3,8 млрд. долларов ежегодно вместо 3,1 млрд. долларов, выделяемых ранее. Вместе с тем Вашингтон значительно ужесточил контроль за расходованием данных средств.

Он пояснил, что раньше Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла потратить до 25% средств, выделяемых США, на военную продукцию израильского ВПК или других стран, теперь же вся выделяемая сумма может быть потрачена только на закупки продукции американских оборонных компаний.

Такое положение серьезно отразилось на развитии израильского оборонно-промышленного комплекса, который стал ориентироваться больше на экспорт, чем на внутренние потребности армии.

При этом основная доля экспортной продукции израильского ОПК отправляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, туда уходит до 58% экспорта. На втором месте Европа с 21%, далее следуют страны Ближнего Востока с 14%, Африки с 5%, в США и Канаду идет всего 2% израильской продукции.

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Страны
Израиль
Канада
США
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