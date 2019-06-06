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06.06.2019
ТАСС

Страны СНГ согласовали планы военного сотрудничества до 2025 года

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Эмблема СНГ.

Главы оборонных ведомств государств Содружества также согласовали совместные мероприятия на 2020 год

АНАПА /Краснодарский край/, 5 июня. /ТАСС/. Планы коалиционного военного сотрудничества согласовали участники заседания Совета министров обороны (СМО) государств - участников СНГ на заседании в Анапе в среду, сообщил председатель СМО, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Завершая заседание Совета, отмечу, что оно прошло в деловой и конструктивной обстановке. В ходе совместной работы нам удалось предметно проанализировать военно-политическую обстановку в мире, подробно обсудить ситуацию на южных границах Содружества и в Сирийской Арабской Республике", - сказал Шойгу.

По итогам заседания, сообщил он, "одобрены концептуальные основы развития военного сотрудничества до 2025 года, поддержаны основные направления сотрудничества в области применения беспилотной авиации, согласованы совместные мероприятия на 2020 год".

"Участники заседания высказались за углубление сотрудничества в области развития совместных систем военного назначения. Одобрено практическое взаимодействие по вопросам противовоздушной обороны, безопасности полетов авиации, топографического обеспечения, подготовки военных кадров и ряду других", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что приняты решения о проведении совместных учений с боевой стрельбой войск (сил) Объединенной системы ПВО и организации третьих Военно-спортивных игр, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"В ходе совместной работы приняты другие решения по развитию сотрудничества в военной сфере. Сегодняшнее заседание подтвердило, что взаимодействие по вопросам обороны и безопасности в формате Содружества Независимых Государств успешно развивается", - констатировал министр обороны РФ.

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