Первый этап ремонта на флагмане Черноморского флота "Москва" завершен

Крейсер уже вышел в море

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Флагман Черноморского флота, находящийся на ремонте ракетный крейсер "Москва", вышел в море в среду. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы ЧФ.

"Ракетный крейсер "Москва" под командованием капитана первого ранга Олега Князева вышел в морские полигоны боевой подготовки Черноморского флота. На выходе в море экипаж выполнит комплексную проверку материальной части всех боевых частей с проведением ходовых испытаний главной энергетической установки корабля на переходе морем", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС на флоте, к настоящему времени завершился первый этап работ на крейсере. По данным пресс-службы, когда корабль вернется в Севастополь, будет проведен следующий этап плановых ремонтных работ общекорабельных систем и механизмов.

"Москва" - головной корабль проекта 1164 "Атлант". Введен в эксплуатацию в 1983 году под именем "Слава". В 1996 году крейсер получил свое нынешнее имя. Основное ударное вооружение корабля - 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан". Крейсер "Москва" не выходил в море с 2016 года в связи с ремонтом и модернизацией корабля.