Компании Navantia, Expal и Elbit совместно предлагают СВ Испании ДУМВ "Тизона"

ЦАМТО, 5 июня. Компании Navantia, Expal Systems и Elbit Systems в рамках состоявшейся в Мадриде с 29 мая по 31 мая выставки FEINDEF-2019 представили 30-мм дистанционно управляемый модуль вооружения (ДУМВ) башенного типа "Тизона" (Tizona).

Этот модуль компании совместно предлагают СВ Испании для установки на бронированную машину "Драгон" с колесной формулой 8х8 (Vehiculo de Combate sobre Ruedas – VCR).

Как сообщает Infodefensa.com, башня разработана на базе ДУМВ UT30 Mk.2 израильской компании Elbit Systems. Помимо 30-мм пушки Mk-44 компании ATK, позволяющей вести стрельбу боеприпасами воздушного подрыва, башня оснащена спаренным с ней 7,62 мм пулеметом, выдвижной пусковой установкой для двух противотанковых ракет "Спайк", пусковыми установками дымовых гранат, приемником предупреждения о лазерном облучении, дневной/ночной системой управления огнем, индивидуальными блоками наблюдения для наводчика и командира, позволяющими вести стрельбу в режиме "хантер-киллер".

В декабре 2018 года три компании подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит производить башни на предприятиях Navantia Sistemas в Сан-Фернандо (Кадис), а также обслуживать и модернизировать их на территории Испании.

Предполагается, что Navantia поделится своим опытом интеграции и производства артиллерийских систем и вооружений среднего калибра. Expal будет заниматься производством и тестированием электронных подсистем, а также обслуживать их. Израильская Elbit передаст технологии для запуска новой сборочной линии.

Командование СВ Испании склоняется к оснащению своих бронированных машин "Драгон", разработанных на базе ББМ "Пиранья-5", дистанционно управляемыми башенными модулями. Разведывательные подразделения по-прежнему предпочитает обитаемые башни.