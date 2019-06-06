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06.06.2019
Военное обозрение

Испытание крылатой ракеты "БраМос" в Индии завершилось неудачей

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В индийских СМИ со ссылкой на пресс-службу военного ведомства сообщается о результатах испытаний сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos. Испытания проводились накануне в штате Одиша (бывший Орисса) на востоке Индии.

Источник изображения: topwar.ru

В сообщении говорится, что испытания не привели к желаемому результату, завершившись неудачно. Издание New Indian Express в ленте новостей делится информацией о том, что военные зафиксировали сигнал об отказе ракеты после серии испытаний, которые ранее были признаны успешными. Причём эти испытания ранее проводились в трёх вариантах: наземном, морском и воздушном (Су-30МКИ).

Ракета, как заявлено, была запущена с полигона Чандипур во вторник примерно в 12:00 по местному времени. Через некоторое время "БраМос" отклонилась от траектории и упала в море на расстоянии примерно 10 км от точки пуска.

В связи с инцидентом была сформирована комиссия, в которой работают и представители производства. Спустя сутки после случившегося данных о выявлении каких-то конкретных проблем с ракетой "БраМос" российско-индийского проекта нет. Один из представителей комиссии заявил, что "изучается отношение нескольких параметров", и о результатах будет сообщено позднее.

Напомним, что накануне из Индии пришла информация о готовности вооружить КР "БраМос" воздушного базирования 40 самолётов Су-30МКИ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
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