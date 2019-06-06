Под Пензой прошли соревнования памяти Калашникова

В Пензенской области прошел армейский конкурс к 100-летию со дня рождения Калашникова. Главные герои — АК-74, гранатомет РПГ-7, пистолет Калашникова и пулемет ПКМ. Также на конкурсе можно было посмотреть выставку легендарного конструктора. Победили хозяева — курсанты пензенского артиллерийского инженерного института. Второе и третье места заняли команды ВДВ и Росгвардии.

В Пензенской области прошел армейский конкурс к 100-летию со дня рождения Калашникова. Главные герои — АК-74, гранатомет РПГ-7, пистолет Калашникова и пулемет ПКМ. Также на конкурсе можно было посмотреть выставку легендарного конструктора. Победили хозяева — курсанты пензенского артиллерийского инженерного института. Второе и третье места заняли команды ВДВ и Росгвардии.