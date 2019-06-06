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06.06.2019
Известия.ru

Под Пензой прошли соревнования памяти Калашникова

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Источник изображения: iz.ru

В Пензенской области прошел армейский конкурс к 100-летию со дня рождения Калашникова. Главные герои — АК-74, гранатомет РПГ-7, пистолет Калашникова и пулемет ПКМ. Также на конкурсе можно было посмотреть выставку легендарного конструктора. Победили хозяева — курсанты пензенского артиллерийского инженерного института. Второе и третье места заняли команды ВДВ и Росгвардии.

В Пензенской области прошел армейский конкурс к 100-летию со дня рождения Калашникова. Главные герои — АК-74, гранатомет РПГ-7, пистолет Калашникова и пулемет ПКМ. Также на конкурсе можно было посмотреть выставку легендарного конструктора. Победили хозяева — курсанты пензенского артиллерийского инженерного института. Второе и третье места заняли команды ВДВ и Росгвардии.

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-74 "Калашников"
ПКМ
РПГ-7
Компании
Росгвардия
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