Под Пензой прошли соревнования памяти Калашникова
Источник изображения: iz.ru
В Пензенской области прошел армейский конкурс к 100-летию со дня рождения Калашникова. Главные герои — АК-74, гранатомет РПГ-7, пистолет Калашникова и пулемет ПКМ. Также на конкурсе можно было посмотреть выставку легендарного конструктора. Победили хозяева — курсанты пензенского артиллерийского инженерного института. Второе и третье места заняли команды ВДВ и Росгвардии.
В Пензенской области прошел армейский конкурс к 100-летию со дня рождения Калашникова. Главные герои — АК-74, гранатомет РПГ-7, пистолет Калашникова и пулемет ПКМ. Также на конкурсе можно было посмотреть выставку легендарного конструктора. Победили хозяева — курсанты пензенского артиллерийского инженерного института. Второе и третье места заняли команды ВДВ и Росгвардии.
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