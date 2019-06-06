Со шпионом обошлись корректно – Минобороны России

Минобороны России отрицает утверждения американских военных о том, что российский истребитель Су-35 осуществил "небезопасный перехват" американского самолета-разведчика над Средиземным морем.

"Все полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Никаких обращений и тем более претензий от американского центра деконфликтации полетов авиации в Сирии в адрес российского командования не поступало", - заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, российские средства контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим над нейтральными водами Средиземного моря обнаружили воздушную цель, приближающуюся к российскому пункту базирования ВМФ Тартус. Для ее распознавания в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных средств ПВО авиабазы Хмеймим.

"Сблизившись на безопасную дистанцию, экипаж российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон". После того, как американский самолет изменил направление движения, российский истребитель вернулся на авиабазу", - сказали в Минобороны.