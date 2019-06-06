В Центральном военном округе провели учение по спасению космонавтов

Поисково-спасательная группа Центрального военного округа провела учения в Челябинской области, во время которых отработала спасение космонавтов при запуске или встрече ракет "Союз". Военнослужащие смоделировали приземление капсулы с космонавтами на сушу и воду.

Подобные комплексные учения проходят постоянно, на них специалисты поисково-спасательной службы отрабатывают все возможные нештатные ситуации во время спасательной операции, в том числе приземление капсулы на воду.

По сценарию учения, экипаж МКС "приземлился" (видео) в 50 км от города Южноуральска в Челябинской области. Первыми на помощь прибыли парашютисты-спасатели, которые установили визуальный и голосовой контакт с "космонавтами". После чего к месту посадки прибыли поисково-эвакуационные машины-амфибии "Синяя птица", снегоболотоходы и группа военных медиков на вертолете Ми-8, которые в кратчайшие сроки извлекли условных космонавтов из объекта и оказали им первую помощь.

В учениях были задействованы более 100 человек, 10 единиц автомобильной и специальной техники, а также самолеты Ан-26 и вертолеты Ми-8.

Посадка спускаемого транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-11" запланирована на 25 июня 2019 года. На нем после длительной экспедиции вернется на Землю космонавт Олег Кононенко с астронавтами Энн Макклейн (NASA) и Давидом Сен-Жаком (Канадское космическое агентство).