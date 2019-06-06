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06.06.2019
Военно-промышленный курьер

Американские солдаты получат "умные" винтовки

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Винтовка от компании TrackingPoint
Винтовка от компании TrackingPoint.
Источник изображения: tracking-point.com

Уже через несколько лет американские солдаты могут получить "умную" винтовку взамен М4/М16.

Минобороны США опубликовало заказ на прототипы перспективных винтовок в рамках проекта NGSW-Fire Control, сообщает Warspot со ссылкой на портал military.com.

Пока неизвестно, станет NGSW-FC отдельным проектом оружия или будет представлять собой "умный" прицел для стрелкового оружия, разрабатываемого в рамках программы Next Generation Squad Weapons (NGSW). Впрочем, все требования к новому оружию касаются системы прицеливания.

В требованиях армии прописано, что новое оружие должно "увеличивать способность солдата быстро поражать цели размером с человека на дистанции 600 м или более, сохраняя при этом способность вести ближний бой". Среди характеристик, выдвигаемых к NGSW-FC, значатся:

•    система коррекции точки прицеливания, учитывающая дальность до цели, атмосферные условия и баллистику оружия и боеприпасов;

•    баллистический калькулятор, работающий на правительственном программном обеспечении (Government Ballistic Software — Small Arms);

•    беспроводная связь, способная передавать данные управления огнём, такие как дальность до цели, баллистические вычисления и температура;

•    проводной порт, который будет отправлять и получать данные, в том числе обновления программного обеспечения;

•    время запуска в пределах 1 секунды от выключенного до полностью активного состояния с использованием обычных батарей типа AA, CR123 или CR2032.

Кроме того, в описании NGSW-FC указывается, что военное ведомство может запросить:

•    расширенные возможности камеры, такие как автоматическое распознавание целей, отслеживание целей и распознавание лиц;

•    стабилизацию оружия, замер скорости ветра и внесение соответствующих поправок в баллистический калькулятор;

•    повышенную прочность, в частности, стойкие к истиранию линзы с гидрофобным покрытием.

В Минобороны США рассчитывают получить ответы от промышленных компаний уже в ноябре и отобрать двух претендентов для заключения контрактов на сборку первых действующих прототипов для тестирования.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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2 комментария
№1
Удалено / Офтопик
№2
06.06.2019 14:41
Цитата
стабилизацию оружия
Я много раз тут писал про антитряс а-ля фото- и видеокамеры. Так возможно сделать их и для автоматов/штурмовых/снайперских и прочих винтовок? Было бы очень здорово устранить мелкую дрожь рук - сильно бы повысило эффективность стрельбы.


Что-нибудь подобное бы массово поставляли в войска в дополнение к антитрясу и в том числе для АК-12, А-545, а не только для снайперов.

Ну и пульки 7Н39, 7Н40 массово.
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