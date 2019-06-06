"Это российская угроза": Америку беспокоит космос

Генерал США доложил о "российской угрозе" в космосе

Новое оружие, разрабатываемое Россией и Китаем, может создать трудности для американских космических систем или даже разрушить их, считают в США. Там отметили, что Россия модернизирует свои вооруженные силы, что настораживает американскую сторону, потому что ее преимущество в этой сфере сокращается. В последнее время США уделяют особое внимание космической безопасности. В феврале даже было создано специальное подразделение космических сил ВВС США.

Генерал американских ВВС, кандидат на должность главы нового структурного подразделения - Космического командования США - Джон Рэймон во время выступления в комитете сената по вооруженным силам заявил, что Россия и Китай разрабатывают новое оружие, которое может создавать трудности для американских космических систем или разрушать их.

Китай, по его убеждению, может сбивать спутники на орбите и разрабатывает системы "направленной энергии", более известные как лазеры.

Он также отметил и значительные успехи России в космосе, что должно насторожить Соединенные Штаты и их союзников, поскольку преимущество Вашингтона в этой сфере сокращается.

По его словам, "Россия настойчиво модернизирует свои вооруженные силы, чтобы добиться преимущества перед Соединенными Штатами и НАТО".

В частности, как он сообщил, Москва развивает полный спектр противокосмических возможностей, в том числе методы радиоэлектронной борьбы и направленной энергии, киберугрозы и сложные орбитальные угрозы, а также ракеты прямого подъема.

Рэймонд обратил внимание, что изначально космические работы велись в безобидной сфере, но теперь недостаточно просто запускать спутник, выводить его на орбиту и работать над интеграцией, а нужно быть в состоянии защитить его.

Американский военный выразил мнение, что главная цель России заключается в том, чтобы "притупить способность (США) поддерживать космическое превосходство".

Вашингтон уделяет космической безопасности особое внимание. В феврале президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о параметрах деятельности космических сил - шестого вида Вооруженных сил США. Документ предусматривает вхождение подразделения в подчинение министерства ВВС США.

В подписанной директиве, распространенной пресс-службой Белого дома, глава государства дал указание главе Пентагона подготовить для внесения в конгресс США законопроект, который учреждает космические силы в составе американского министерства ВВС. У нового вида вооруженных сил должен быть свой начальник штаба, который войдет в состав комитета начальников штабов ВС США. Пост руководителя космических сил займет находящееся в подчинении министра ВВС гражданское лицо. Его назначит президент и утвердит сенат конгресса США.

В космосе США, в первую очередь, намерены обороняться от России и Китая.

В конце апреля первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности заявил, что Соединенные Штаты могут использовать космические средства противоракетной обороны для нанесения ударов по объектам РФ и КНР или любой другой страны мира.

"Как и в случае с установками Мк-41 (размещаемые США в Европе системы ПРО, способные осуществлять пуски крылатых ракет типа Tomahawk. - "Газета.Ru"), не исключается возможность использования космических средств для нанесения превентивного удара по объектам России и Китая. А с учетом глобальности функционирования космических средств такой удар может наноситься по объектам любого государства", - предположил российский военный.

Начало развертывания средств ПРО США в космосе, по его мнению, ограничит свободное использование космического пространства другими странами.

Познихир уверен, что таким образом Вашингтон пытается возродить концепцию "звездных войн", которую 36 лет назад презентовал бывший тогда американским президентом Рональд Рейган.

"Анализ вероятных действий США показывает, что американцы намерены добиться стратегического превосходства за счет реализации так называемого достартового перехвата, когда подавляющее количество баллистических ракет должно быть уничтожено еще в пусковых установках", - подчеркнул он.

По мнению генерал-лейтенанта, американская сторона развивает систему ПРО, чтобы иметь возможность внезапного нанести ядерный удар по России.

В таких условиях Москва будет вынуждена принимать ответные меры, предупредил он. В частности, она будет оснащать стратегические наступательные силы перспективными ракетными комплексами, такими как "Ярс", "Авангард" и "Сармат".

Незадолго до этого исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан на Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс выразил мнение, что исход следующего крупного конфликта в мире будет зависеть от эффективности вооружения сторон в космосе. Этим он объяснил необходимость наращивания Вашингтоном своих космических сил.

По его словам, на сегодняшний день "соперники" США размещают в космосе вооружения, которые могут поразить имеющиеся там боевые орудия американской стороны. Этими "соперниками" он назвал Китай и Россию, которые, по его словам, осуществляют милитаризацию космического пространства якобы с целью поставить под угрозу силы США.

"В то же время в ООН обе страны выступают за заключение международных соглашений, которые, как мы знаем, они не станут соблюдать. Ясно, в чем заключается угроза, мы вступили в эру соперничества между великими державами, и следующий крупный конфликт может завершиться победой или поражением в космосе", - подчеркнул он.

Лидия Мисник