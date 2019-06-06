Ту-134УБЛ "Чёрная жемчужина" участвовал в лётном конкурсе в Ейске

Несколько недель назад было сообщено, что свой последний полёт совершил гражданский Ту-134 на одном из внутренних российских рейсов. Однако эксплуатация военных модификаций этого самолёта продолжается.

Источник изображения: topwar.ru

Так, в сети опубликованы фотографии самолёта Ту-134УБЛ, известного также как Ту-134А-4. Это одна из модификаций 134-й "Тушки", которая является учебно-боевой. Ту-134УБЛ "Чёрная жемчужина" ранее прошёл ремонт на Минском АРЗ, и теперь будет помогать курсантам осваивать технику полёта на различных видах бомбардировщиков: Ту-160 и Ту-22М3. У самолёта отличительным признаком является носовая часть, которая напоминает "черты" этих бомбардировщиков.

Самолёт, который прошёл через ремонт и определённое дооснащение, с бортовым номеров RF-12041 был запечатлён в Ейске. Там проводился один из этапов конкурса для экипажей морской авиации ВМФ РФ, к которой и относится Ту-134УБЛ. Этап проводился на базе 859-го центра морской авиации.

Так выглядел самолёт во время упомянутого ремонта и дооснащения в столице Белоруссии:

Источник изображения: topwar.ru

Известно, что с 1981 по 1984 годы в СССР было произведено около 90 таких самолётов.

Ранее заявляли, что Ту-134УБЛ находился в Ейске в "нелётном" состоянии.