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06.06.2019
Военное обозрение

Ту-134УБЛ "Чёрная жемчужина" участвовал в лётном конкурсе в Ейске

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Несколько недель назад было сообщено, что свой последний полёт совершил гражданский Ту-134 на одном из внутренних российских рейсов. Однако эксплуатация военных модификаций этого самолёта продолжается.

Источник изображения: topwar.ru

Так, в сети опубликованы фотографии самолёта Ту-134УБЛ, известного также как Ту-134А-4. Это одна из модификаций 134-й "Тушки", которая является учебно-боевой. Ту-134УБЛ "Чёрная жемчужина" ранее прошёл ремонт на Минском АРЗ, и теперь будет помогать курсантам осваивать технику полёта на различных видах бомбардировщиков: Ту-160 и Ту-22М3. У самолёта отличительным признаком является носовая часть, которая напоминает "черты" этих бомбардировщиков.

Самолёт, который прошёл через ремонт и определённое дооснащение, с бортовым номеров RF-12041 был запечатлён в Ейске. Там проводился один из этапов конкурса для экипажей морской авиации ВМФ РФ, к которой и относится Ту-134УБЛ. Этап проводился на базе 859-го центра морской авиации.

Так выглядел самолёт во время упомянутого ремонта и дооснащения в столице Белоруссии:

Источник изображения: topwar.ru

Известно, что с 1981 по 1984 годы в СССР было произведено около 90 таких самолётов.

Ранее заявляли, что Ту-134УБЛ находился в Ейске в "нелётном" состоянии.

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Ту-134
Ту-160
Ту-22М
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