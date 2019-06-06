Минобороны раскрыло подробности перехвата американского самолета

Российский истребитель Су-35 осуществлял перехват американского самолета P-8A Poseidon над Средиземным морем в соответствии с международными правилами. В ходе полетов воздушных инцидентов зафиксировано не было.

По данным Минобороны России, в полдень 4 июня радары ПВО на авиабазе Хмеймим обнаружили над нейтральными водами Средиземного моря воздушную цель. Она приближалась к пункту базирования российских кораблей Тартус. Дежурный истребитель Су-35 взлетел для идентификации объекта.

"Сблизившись на безопасную дистанцию, экипаж российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как самолет-разведчик Р-8А Poseidon. После того как американский самолет изменил направление движения, российский истребитель вернулся на авиабазу", - сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

Через несколько часов Р-8А Poseidon вновь приблизился к сирийским границам и порту Тартус. В этот раз российский перехватчик был вынужден сопровождать американский самолет-шпион, пока тот не изменил направление полета и не покинул район. В Министерстве обороны также подчеркнули, никаких обращений и претензий от американского центра деконфликтации полетов авиации в Сирии не поступало.

Ранее пресс-служба Шестого флота США пожаловалась, что российский Су-35 трижды перехватывал американский самолет P-8A Poseidon.

"Первое и третье взаимодействие признаны безопасными. Второе взаимодействие признано небезопасным из-за того, что Су-35 совершил скоростной полет непосредственно перед самолетом P-8A, что ставило под угрозу наших пилотов", - говорится в сообщении.

Кроме того, экипаж американского самолета сообщил о турбулентном следе после второго взаимодействия, а также что продолжительность перехвата составила около 28 минут.

Николай Грищенко