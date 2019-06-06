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06.06.2019
Российская газета

Ракетные войска получат до конца года более 30 баллистических ракет

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Источник изображения: rg.ru

Ракетные войска стратегического назначения до конца 2019 учебного года получат на вооружение более 30 межконтинентальных баллистических ракет.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Поставка более тридцати межконтинентальных баллистических ракет позволит довести долю современных образцов ракетного вооружения до 76 процентов.

Всего же в РВСН до конца 2019 года поступят более 90 единиц вооружения, военной и специальной техники. Генерал-полковник назвал некоторые из них. Это три ракетных полка ПГРК "Ярс", они прибудут в Иркутское, Барнаульское и Йошкар-Олинское соединения. Ракетная дивизия в Козельске получит две пусковые установки стационарного базирования. А комплекс стратегического назначения "Авангард" поступит в дивизию, которая дислоцируется под Оренбургом.

Кроме того, продолжается работа над новыми образцами современного вооружения, в том числе и ракетным комплексом "Сармат".


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
РС-24 Ярс
Сармат МБР
Проекты
ПГРК
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1 комментарий
№1
06.06.2019 19:41
Цитата, q
Ракетные войска стратегического назначения до конца 2019 учебного года получат на вооружение более 30 межконтинентальных баллистических ракет.Это три ракетных полка ПГРК "Ярс", они прибудут в Иркутское, Барнаульское и Йошкар-Олинское соединения. Ракетная дивизия в Козельске получит две пусковые установки стационарного базирования. А комплекс стратегического назначения "Авангард" поступит в дивизию, которая дислоцируется под Оренбургом
Неужели полки ПГРК ЯРС опять стали формировать из 9 ракетных комплексов, а не  из шести как раньше., приятная новость!!!
Тогда все сходится:
3*9 =27 ПГРК ЯРС  +2 ШПУ + 2 Авангард= 31 ед.
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