Ракетные войска получат до конца года более 30 баллистических ракет
Ракетные войска стратегического назначения до конца 2019 учебного года получат на вооружение более 30 межконтинентальных баллистических ракет.
Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Поставка более тридцати межконтинентальных баллистических ракет позволит довести долю современных образцов ракетного вооружения до 76 процентов.
Всего же в РВСН до конца 2019 года поступят более 90 единиц вооружения, военной и специальной техники. Генерал-полковник назвал некоторые из них. Это три ракетных полка ПГРК "Ярс", они прибудут в Иркутское, Барнаульское и Йошкар-Олинское соединения. Ракетная дивизия в Козельске получит две пусковые установки стационарного базирования. А комплекс стратегического назначения "Авангард" поступит в дивизию, которая дислоцируется под Оренбургом.
Кроме того, продолжается работа над новыми образцами современного вооружения, в том числе и ракетным комплексом "Сармат".
Светлана Цыганкова
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Ракетные войска стратегического назначения до конца 2019 учебного года получат на вооружение более 30 межконтинентальных баллистических ракет.Это три ракетных полка ПГРК "Ярс", они прибудут в Иркутское, Барнаульское и Йошкар-Олинское соединения. Ракетная дивизия в Козельске получит две пусковые установки стационарного базирования. А комплекс стратегического назначения "Авангард" поступит в дивизию, которая дислоцируется под ОренбургомНеужели полки ПГРК ЯРС опять стали формировать из 9 ракетных комплексов, а не из шести как раньше., приятная новость!!!
Тогда все сходится:
3*9 =27 ПГРК ЯРС +2 ШПУ + 2 Авангард= 31 ед.