Заявлено о рекордном росте экономики РФ за 6 лет

Буквально на днях глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин докладывал президенту Владимиру Путину о том, что, возможно, прогнозы роста экономики РФ в 2019 году придётся корректировать в сторону увеличения. Напомним, что первоначальный прогноз ведомства по росту ВВП в текущем году составлял 1,3%.

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На этом фоне заставляет задаться вопросом о "методиках прогнозирования" публикация от имени аналитиков Всемирного банка. В ВБ заявили о том, что прогноз по изменениям в экономике России тоже пересматривают, но только в сторону снижения показателей роста. Изначально во Всемирном банке считали, что ВВП в России по итогам текущего года прибавит 1,4%, теперь прогноз – 1,2%. В качестве причин пересмотра названы следующие: увеличение НДС, жёсткая валютная политика и сокращение объёмов нефтедобычи.

В то же время Всемирный банк подтвердил информацию о том, что в 2018 году экономика России выросла на 2,3%. И этот показатель роста стал рекордным с 2012 года. Ту же информацию на днях у президента озвучивал и министр Орешкин.

Напомним, что ранее президент России в своих новых майских указах ставил задачу по достижению темпов роста ВВП выше среднемировых. Это означает, что ежегодно экономика России должна прибавлять как минимум 3 процента. Как видно из отчётов ВБ и прогнозов МЭР, такого результата в российской экономике пока нет. Причём в МЭР не говорят о том, какие меры собираются принять, чтобы такой рост обеспечить, и о том, как "рекордный рост" экономики России в 2018 году повлиял на уровень благосостояния рядовых российских граждан.