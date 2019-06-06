Заявлено о рекордном росте экономики РФ за 6 лет
Буквально на днях глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин докладывал президенту Владимиру Путину о том, что, возможно, прогнозы роста экономики РФ в 2019 году придётся корректировать в сторону увеличения. Напомним, что первоначальный прогноз ведомства по росту ВВП в текущем году составлял 1,3%.
Источник изображения: https://www.facebook.com/MinistryEconomy
На этом фоне заставляет задаться вопросом о "методиках прогнозирования" публикация от имени аналитиков Всемирного банка. В ВБ заявили о том, что прогноз по изменениям в экономике России тоже пересматривают, но только в сторону снижения показателей роста. Изначально во Всемирном банке считали, что ВВП в России по итогам текущего года прибавит 1,4%, теперь прогноз – 1,2%. В качестве причин пересмотра названы следующие: увеличение НДС, жёсткая валютная политика и сокращение объёмов нефтедобычи.
В то же время Всемирный банк подтвердил информацию о том, что в 2018 году экономика России выросла на 2,3%. И этот показатель роста стал рекордным с 2012 года. Ту же информацию на днях у президента озвучивал и министр Орешкин.
Напомним, что ранее президент России в своих новых майских указах ставил задачу по достижению темпов роста ВВП выше среднемировых. Это означает, что ежегодно экономика России должна прибавлять как минимум 3 процента. Как видно из отчётов ВБ и прогнозов МЭР, такого результата в российской экономике пока нет. Причём в МЭР не говорят о том, какие меры собираются принять, чтобы такой рост обеспечить, и о том, как "рекордный рост" экономики России в 2018 году повлиял на уровень благосостояния рядовых российских граждан.
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Заявлено о рекордном росте экономики РФ за 6 летТогда скоро российскому заказчику будет поставлен 400-й истребитель пятого поколения Су-57 ???
Lockheed Martin поставила заказчику 400-й истребитель F-35 "Лайтнинг-2"
https://vpk.name/news/288963_lockheed_martin_postavila_zakazchiku_400i_istrebitel_f35_laitning2.html
А может быть в России скоро взлетит 400-й лайнер МС-21 ???
А может скоро будет произведен 800-й двигатель ПД-14 ???
Хотя черная экономика растет действительно рекордно:
"Бардак полный": кто ограбил Роскосмос.
https://vpk.name/news/288816_bardak_polnyii_kto_ograbil_roskosmos.html
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С чего вы все взяли что рост экономики = рост доходов населения?Рост экономики это рост ВВП. Т.к. один из главных показателей этого роста: ВВП на душу населения; то души и прикидывают, что ВВП на душу выросло, а большая часть душ этого не ощутила. Не, ну малая точно ощутила, т.к. стоимость барреля от 50 вверх отпрыгнула. )))