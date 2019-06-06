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06.06.2019
Интерфакс-АВН

Военная угроза усиливается в Венесуэле и Персидском заливе - секретарь СНГ

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Акция протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Акция протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019.
Источник изображения: © AFP 2019 / Yuri Cortez

Анапа. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил об усилении угрозы возникновения войны в Венесуэле и регионе Персидского залива и обвинил США и НАТО в стремлении любой ценой расширить сферы своего влияния.

"Миллионы людей в различных уголках мира столкнулись с угрозой войны. События в Сирии, Венесуэле, а также обостряющаяся на наших глазах обстановка в Персидском заливе - Иран - наглядное тому подтверждение", - сказал Лебедев в среду на заседании Совета министров обороны (СМО) стран СНГ.

По его оценке, "в результате деструктивных действий известных центров силы происходит опасное накопление конфликтного потенциала в международных отношениях, девальвируются механизмы и договорённости о контроле над вооружениями, милитаризируется информационное пространство, возникают новые очаги напряжённости".

Лебедев отметил, что заседание СМО СНГ проходит на фоне "весьма сложной" международной обстановки.

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Страны
Венесуэла
Иран
Сирия
США
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NATO
ИТ
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