Стали известны возможности системы ядерного возмездия "Периметр"
Советско-российская система ядерного возмездия "Периметр" не перестанет быть эффективной даже в случае размещения в Европе американских ракет средней дальности, заявил бывший начальник главного штаба РВСН генерал-полковник в отставке Виктор Есин.
Созданная в советские времена система автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр" на Западе известна как "Мертвая рука". Минувшей осенью СМИ написали со ссылкой на Есина, что "Периметр" якобы окажется неэффективным в случае размещения новых американских ракет в Европе.
В беседе с РИА "Новости" генерал посетовал, что не сведущие в вопросе журналисты исказили его высказывание, которое сводилось к тому, что "когда "Периметр" сработает, у нас уже останется мало средств – мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после удара агрессора".
"На самом же деле система "Периметр" способна выполнить свою главную задачу – обеспечить нанесение ответного ядерного удара по агрессору в чрезвычайной обстановке. Другой вопрос, что этот удар будет ослабленным, поскольку превентивным ударом агрессор поразит многие из наших стратегических ядерных средств", – сказал Есин.
Сейчас система, по его словам, "модернизирована, вполне работоспособна и эффективна".
"Периметр" задействуется только в чрезвычайных условиях, когда в результате превентивного ядерного удара агрессора выведены из строя все центральные командные пункты государственного и военного управления, которые управляют стратегическими ядерными силами России, пояснил генерал.
По словам Есина, предназначение и главная ценность "Периметра" – "гарантированно обеспечить нанесение Россией ответного ядерного удара по агрессору в самой тяжелой обстановке".
Более подробные сведения о характеристиках "Периметра" не сообщаются из-за особой секретности проекта.
Ранее Есин сообщил, что США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) могут разместить свои ракеты в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, а затем и в Европе.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Алина Назарова
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Разработка в США ядерных боеголовок малой мощности видимо связана с надеждами обмануть датчики системы Периметр до полного выведения ее из строя...Так что расслабляться не стоит...руку нужно держать на пульсе
Я думаю там много на чем завязано,как сейсмические датчики так и радиационные.Не говоря об алгоритмах связи.Типа каждый определенный отрезок времени должен приходить сигнал от определенных "мест".Отсутствие данного сигнала является "условным уничтожением этих мест".И т.д.
Так что думаю даже отказ от применения ядерного оружия в пользу особо мощных и точных КР,не обманет.Тут главный вопрос активируют ли ее.И не отключат ли потом же "свои".