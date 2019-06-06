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06.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Тимати резко ответил на критику выпущенной вместе с Минобороны коллекции одежды

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Источник изображения: instagram.com/timatiofficial

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику коллекции одежды в стиле милитари, выпущенной его брендом Black Star совместно с Министерством обороны.

Тимати опубликовал в Instagram видео-приглашение на презентацию коллекции в магазине Black Star, однако один из подписчиков спросил рэпера в комментариях, почему многие блогеры указывают на схожесть коллекции Black Star Wear с товарами на AliExpress и Amazon.

"Потому что в нашей стране люди с трудом умеют радоваться чужим успехам", – ответил Тимати, добавив, что гораздо проще придраться к "одной модели шорт", чем "оценить инициативу и реально крутую коллекцию из более чем 80 наименований".

В ответе рэпер использовал нецензурную лексику.

Он также уточнил, что вся одежда сделана на его деньги, а средства военного ведомства не тратил.

Напомним, в конце мая в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной в Москве прошла презентация коллекции, созданной коллаборацией Black Star Wear и сети магазинов "Армия России". Газета ВЗГЛЯД писала про скандал вокруг презентации и разбиралась, нужна ли такая реклама армии.




Анастасия Воробьева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
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1 комментарий
№1
06.06.2019 17:31
не верю я ему ни на грош
и наушники и шорты тащит копии с китая
ни на что не годен
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