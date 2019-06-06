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06.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Летчик ответил на заявление ВМС США о "безответственных" действиях Су-35

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Источник изображения: Александр Рюмин/ТАСС

"В открытом воздушном пространстве, когда проходят самолеты с пересекающимися курсами, безусловно, может оказаться болтанка, но она не критическая для такого большого самолета как P-8A Poseidon", – заявил газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов. Так он прокомментировал обвинения ВМС США о небезопасном перехвате американского самолета-разведчика российским истребителем Су-35.

"Если к этому не быть готовыми, то будет некритично, но неприятно. В принципе, это не опасно, если не коснуться самолета крылом или килем. Чтобы была опасность, нужно пройти близко – в метрах 5-7 от самолета, тогда действительно волна будет ощущаться и могут быть повреждения. Но на удалении 50-100 метров практически никаких повреждений не будет", – пояснил заслуженный военный летчик России, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама" Владимир Попов.

Он также рассказал, что турбулентность бывает и в гражданских самолетах, когда просят пристегнуть ремни и не передвигаться по салону. С боевыми самолетами, которые выполняют разведку и боевые задачи по сопровождению цели или противника или самолетов сопредельного государства, бывает то же самое.

"И в этих случаях мы готовы к любым исходам, на то мы и носим погоны. Поэтому не надо провоцировать, и тогда не будет категоричных ответов", – подчеркнул заслуженный военный летчик. Он добавил, что с самолетами-разведчиками Poseidon регулярно происходят такие случаи, за этот год их перевалило за сотню.

По его словам, на это есть и еще одна причина - одно время у России были хорошие отношения с системами управления и контроля полетами, с Евроконтролем и системой управления боевыми самолетами НАТО. "Но после санкций по поводу Крыма, трагедии MH17, Брюссель нас оттуда попросил. Ту группу, которая работала по согласованию полетов и взаимодействию в воздушном пространстве, особенно в нейтральных водах Балтики и Черного моря и прилегающих Средиземного моря", – добавил эксперт.

Сегодня взаимодействие через систему управления, особенно в сирийском конфликте, только телефонное и не всегда оперативное, отметил Попов.

Ранее в пресс-службе 6-го флота США заявили: российский истребитель Су-35 провел "небезопасный" перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon. По американской версии, накануне разведчик трижды был перехвачен российским истребителем Су-35 за неполные три часа полета в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. "Экипаж P-8A сообщил о турбулентном воздействии спутных струй воздуха (вихревых следов - прим. ВЗГЛЯД) после второго взаимодействия. Длительность перехвата составляла примерно 28 минут", – заявили американские военные.

В Минобороны России не подтвердили сообщения пресс-службы 6-го флота США о небезопасном перехвате. В военном ведомстве уточнили, что американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon приближался к российскому пункту базирования ВМФ Тартус в Сирии. Воздушная цель была обнаружена над нейтральными водами Средиземного моря, российскими средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим.

Экипаж Су-35 идентифицировал американский самолет на безопасной дистанции, и после того, как P-8A изменил направление, российский истребитель вернулся на базу, сообщили в Минобороны.


Дарья Рыночнова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
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Су-35
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