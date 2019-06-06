Саудовская Аравия оказала помощь раненому иранскому моряку

Саудовская Аравия заявила, что её военные эвакуировали члена иранской команды с "враждебного" корабля у берегов Йемена, где возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция продолжает боевые действия против поддерживаемых Тегераном повстанцев-хуситов.

По данным саудовской стороны, это уже второй подобный случай за последний год, когда вооружённые силы королевства помогают гражданину Ирана с терпящего бедствие судна у йеменского побережья, передаёт агентство Associated Press.

По словам представителя коалиционных сил полковника ВС Саудовской Аравии Турки аль-Малики, военные его страны доставили медработников на иранское судно "Савиз", расположенное примерно в 95 морских милях к северо-западу от йеменского портового города Ходейда. По его словам, раненого иранца доставили в военный госпиталь в саудовском Джизане.

Турки аль-Малики отметил, что миссия Ирана при ООН обратилась с просьбой помочь иранцу.

"Командование коалиционных сил решило вопрос в соответствии с тем, что продиктовано нашей исламской религией и человеческими ценностями, несмотря на угрозу, которую представляет это подозрительное судно, и враждебные действия, которые оно совершает против сил коалиции и интересов йеменцев, постоянные угрозы морским маршрутам и мировой торговле в Красном море", - говорится в заявлении.