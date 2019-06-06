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06.06.2019
Военно-промышленный курьер

Рогозин ратует за "государево око"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о возможностях нового проекта госкорпорации "Государево око", который пока находится в начальной стадии. По его словам, новая система предусматривает возможность в режиме реального времени видеть ситуацию в регионах.

"Полный доступ к этой системе будет иметь президент, думаю, что при контакте с региональными властями можно использовать эти данные, когда отчеты регионов идут одни, но у главы государства есть возможность моментально все увидеть в режиме реального времени. Что реально происходит со стройками, объектами, людьми, посевами, дорогами и многое-многое другое, - рассказал Рогозин. - Это хорошее зрение, пронизывающее всю инфраструктуру государства".

По мнению Рогозина, такой же доступ к данным системы должно получить и правительство.

Еще в январе глава "Роскосмоса" объявил, что госкорпорация готова к работе над проектом, который называется "Государево око" и с помощью которого можно из космоса видеть динамику изменения любых процессов на Земле. Тогда речь шла о помощи в борьбе с лесными пожарами и мониторинге пахотных земель и сельхозугодий.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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