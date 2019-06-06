Иран и США – война нервов продолжается

Президент США Дональд Трамп допускает возможность военной операции против Ирана. Об этом глава Белого дома заявил в ходе своего визита в Великобритании телеканалу ITV.

"Всегда есть такая вероятность. Хочу ли я этого? Нет. Но всегда есть такая возможность", - ответил он на вопрос журналиста, считает ли президент США, что ему придется применить военную силу против Ирана.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий. При этом он отметил, что Вашингтон продолжат противостоять "злонамеренной политике" Тегерана и готов начать диалог, когда Иран "придет к выводу, что хочет вести себя как нормальное государство".

В ответ министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф осудил "экономический терроризм" США против иранского народа, подчеркнув, что "война и переговоры не идут рука об руку".