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06.06.2019
Военно-промышленный курьер

Иран и США – война нервов продолжается

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент США Дональд Трамп допускает возможность военной операции против Ирана. Об этом глава Белого дома заявил в ходе своего визита в Великобритании телеканалу ITV.

"Всегда есть такая вероятность. Хочу ли я этого? Нет. Но всегда есть такая возможность", - ответил он на вопрос журналиста, считает ли президент США, что ему придется применить военную силу против Ирана.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий. При этом он отметил, что Вашингтон продолжат противостоять "злонамеренной политике" Тегерана и готов начать диалог, когда Иран "придет к выводу, что хочет вести себя как нормальное государство".

В ответ министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф осудил "экономический терроризм" США против иранского народа, подчеркнув, что "война и переговоры не идут рука об руку". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
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