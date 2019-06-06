"Либо одно, либо другое": США не продаст Турции F-35 из-за С-400
США предъявили в НАТО ультиматум Турции из-за С-400
Турцию в очередной раз призвали выбирать между российским зенитным ракетным комплексом С-400 и американским истребителем пятого поколения F-35. По мнению Вашингтона, закупка Анкарой российского оружия может угрожать национальной безопасности США и целостности НАТО. При этом в Турции уже заявляли, что в случае отказа в продаже F-35 Анкара закупит истребители у других стран.
Турции в очередной раз поставили ультиматум: либо российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, либо американские истребители пятого поколения F-35. Такое заявление в эфире телеканала CNBC сделала постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон.
Она назвала Россию главным в мире соперником США и НАТО на данный момент. По ее словам, Москва якобы постоянно пытается ослабить и разделить Североатлантический альянс, поэтому Турция не может иметь вооружения, созданные с целью противостояния американским ракетам.
"Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое, но не оба", - пояснила постпред.
По ее словам, США в НАТО подозревают, что покупка Турцией российских ЗРК может способствовать ослаблению Североатлантического альянса со стороны Кремля. "Россия пытается продолжать зондировать пути, чтобы нарушить и ослабить альянс НАТО", - подчеркнула она.
Военный блок внимательно следит за развитием ситуации, но американские союзники не хотят видеть никакой угрозы для альянса, отметила постпред.
"НАТО должно быть приоритетом. У нас не должно быть конкуренции внутри ЕС, отнимающей доллары, которые нам нужны для силы, чтобы отразить противников", - заявила она.
Этот телеканал 22 мая со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщал, что у Турции есть немногим более двух недель, чтобы отказаться от закупок российских С-400.
"К концу первой недели июня Турция должна отменить многомиллиардную сделку с Россией и вместо этого купить американскую систему [противоракетной обороны] ПРО "Патриот" компании Raytheon или ей грозит исключение из программы F-35 компании Lockheed Martin, конфискация 100 обещанных истребителей F-35, введение санкций США и потенциальный ответ со стороны НАТО", - предупредили источники телеканала.
В тот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что Турция не откажется от обязательств по контракту по закупке у России С-400 под давлением кого бы то ни было, поскольку дорожит своим суверенитетом.
"Турция, как я для себя сделала вывод после встречи с президентом, очень дорожат своим суверенитетом. Для них главное, что они суверенное государство и вправе принимать решения, которые им выгодны как государству, отвечают их национальным интересам и интересам безопасности. Они подписали соглашение, они взяли на себя обязательства, они не могут под давлением кого бы того ни было вести себя столь безответственно", - подчеркнула Матвиенко, которая встречалась с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 17 мая в Стамбуле.
За день до этой встречи американские конгрессмены - и демократы, и республиканцы - предложили нескольким комитетам палаты представителей рассмотреть резолюцию с призывом к "полному применению санкций" в отношении турецкой стороны в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) из-за закупки ею С-400. Политики также выдвинули предложение об исключении Анкары из программы создания F-35 и тоже внесли его на рассмотрение, сообщили в среду в пресс-службе комитета по иностранным делам Палаты представителей.
"Наша резолюция, внесенная конгрессменами от двух партий, должна рассматриваться как четкое заявление Конгресса США о том, что Турция должна сделать выбор: быть партнером России или своих союзников по НАТО. Я надеюсь, что Эрдоган сделает правильный выбор. От этого зависит будущее нашего союза", - заявил один из авторов резолюции, старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол (от штата Техас).
Турецкая газета Türkiye при этом выразила мнение, что дело вовсе не в угрозе нацбезопасности, а в опасении США того факта, что с получением С-400 Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке. В издании подчеркнули, что для защиты своих интересов Турция должна избавиться от покровительства со стороны США и Запада. Журналисты отметили, что за счет покупки С-400 у России страна обеспечит безопасность своего континентального шельфа в Средиземном море, обретет стратегические преимущества в энергетической геополитике на Ближнем Востоке, и устранит очаги террористических организаций в регионе, что будет сильно нервировать США, которые утратят свое влияние.
Об этом 10 апреля заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран", - подчеркнул он.
Лидия Мисник
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