"Либо одно, либо другое": США не продаст Турции F-35 из-за С-400

США предъявили в НАТО ультиматум Турции из-за С-400

Турцию в очередной раз призвали выбирать между российским зенитным ракетным комплексом С-400 и американским истребителем пятого поколения F-35. По мнению Вашингтона, закупка Анкарой российского оружия может угрожать национальной безопасности США и целостности НАТО. При этом в Турции уже заявляли, что в случае отказа в продаже F-35 Анкара закупит истребители у других стран.

Турции в очередной раз поставили ультиматум: либо российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, либо американские истребители пятого поколения F-35. Такое заявление в эфире телеканала CNBC сделала постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон.

Она назвала Россию главным в мире соперником США и НАТО на данный момент. По ее словам, Москва якобы постоянно пытается ослабить и разделить Североатлантический альянс, поэтому Турция не может иметь вооружения, созданные с целью противостояния американским ракетам.

И хотя "Турция - это суверенное государство, которое может самостоятельно принимать решение", Анкара не получит F-35, если разместит на своей территории российские С-400, предупредила Хатчинсон.

"Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое, но не оба", - пояснила постпред.

По ее словам, США в НАТО подозревают, что покупка Турцией российских ЗРК может способствовать ослаблению Североатлантического альянса со стороны Кремля. "Россия пытается продолжать зондировать пути, чтобы нарушить и ослабить альянс НАТО", - подчеркнула она.

Военный блок внимательно следит за развитием ситуации, но американские союзники не хотят видеть никакой угрозы для альянса, отметила постпред.

"НАТО должно быть приоритетом. У нас не должно быть конкуренции внутри ЕС, отнимающей доллары, которые нам нужны для силы, чтобы отразить противников", - заявила она.

Этот телеканал 22 мая со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщал, что у Турции есть немногим более двух недель, чтобы отказаться от закупок российских С-400.

"К концу первой недели июня Турция должна отменить многомиллиардную сделку с Россией и вместо этого купить американскую систему [противоракетной обороны] ПРО "Патриот" компании Raytheon или ей грозит исключение из программы F-35 компании Lockheed Martin, конфискация 100 обещанных истребителей F-35, введение санкций США и потенциальный ответ со стороны НАТО", - предупредили источники телеканала.

Они заверили, что это предложение - окончательное и не предусматривает дополнительных отсрочек.

В тот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что Турция не откажется от обязательств по контракту по закупке у России С-400 под давлением кого бы то ни было, поскольку дорожит своим суверенитетом.

"Турция, как я для себя сделала вывод после встречи с президентом, очень дорожат своим суверенитетом. Для них главное, что они суверенное государство и вправе принимать решения, которые им выгодны как государству, отвечают их национальным интересам и интересам безопасности. Они подписали соглашение, они взяли на себя обязательства, они не могут под давлением кого бы того ни было вести себя столь безответственно", - подчеркнула Матвиенко, которая встречалась с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 17 мая в Стамбуле.

За день до этой встречи американские конгрессмены - и демократы, и республиканцы - предложили нескольким комитетам палаты представителей рассмотреть резолюцию с призывом к "полному применению санкций" в отношении турецкой стороны в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) из-за закупки ею С-400. Политики также выдвинули предложение об исключении Анкары из программы создания F-35 и тоже внесли его на рассмотрение, сообщили в среду в пресс-службе комитета по иностранным делам Палаты представителей.

"Наша резолюция, внесенная конгрессменами от двух партий, должна рассматриваться как четкое заявление Конгресса США о том, что Турция должна сделать выбор: быть партнером России или своих союзников по НАТО. Я надеюсь, что Эрдоган сделает правильный выбор. От этого зависит будущее нашего союза", - заявил один из авторов резолюции, старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол (от штата Техас).

Он также выразил мнение, что закупка турецкой стороной российских ЗРК создаст "слишком много угроз" для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Турецкая газета Türkiye при этом выразила мнение, что дело вовсе не в угрозе нацбезопасности, а в опасении США того факта, что с получением С-400 Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке. В издании подчеркнули, что для защиты своих интересов Турция должна избавиться от покровительства со стороны США и Запада. Журналисты отметили, что за счет покупки С-400 у России страна обеспечит безопасность своего континентального шельфа в Средиземном море, обретет стратегические преимущества в энергетической геополитике на Ближнем Востоке, и устранит очаги террористических организаций в регионе, что будет сильно нервировать США, которые утратят свое влияние.

Стоит отметить, что турецкая сторона вовсе не боится отказа Вашингтона в поставке ей F-35.

Об этом 10 апреля заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран", - подчеркнул он.

Лидия Мисник