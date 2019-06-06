Войти
06.06.2019
ЦАМТО

В инженерно-саперный полк Второй общевойсковой армии поступил передвижной инженерный ремонтный комплекс

532
0
+2
МРТО на шасси КамАЗ-43101
Машина регламента и ТО ОТРК "Искандер" на шасси КамАЗ-43101.
Источник изображения: http://www.kbm.ru/

ЦАМТО, 5 июня. В инженерно-саперный полк Второй общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированный в Удмуртии, поступил передвижной инженерный ремонтный комплекс ПИРК.

В состав комплекса входят машины на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-63501, такие как мастерская технического обслуживания и ремонта МТОР-И, мастерская ремонта и технического обслуживания инженерная МРТО-И.

Данный комплекс предназначен для проведения технического диагностирования, эвакуации, ремонта инженерной техники и оказания помощи экипажам в проведении всех видов технического обслуживания, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Похожие новости
02.04.2019
Оружие с мощью стихии. Чем конструктор Макаровец стал известен на весь мир
19.01.2018
В Сочи военнослужащие приступили к освоению современного вооружения ПВО
11.08.2016
Российские военные победили в международном конкурсе "Чистое небо"
08.07.2015
Самарские военные получили новую технику
30.04.2013
Александр Лукашенко слетел с договоренностей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.06 20:43
  • 6
Никакого "Форта Трампа" - США требуют у поляков вернуть еврейское имущество
  • 06.06 20:03
  • 1
На МВТФ "Армия-2019" ВДВ представят бронеавтомобиль "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"
  • 06.06 19:55
  • 1
В войска ЮВО поступило более 10 ед. ПТРК "Штурм-С"
  • 06.06 19:42
  • 2
Кабмин поручил до конца года рассчитаться по контракту на ремонт здания Роскосмоса
  • 06.06 19:41
  • 1
Ракетные войска получат до конца года более 30 баллистических ракет
  • 06.06 19:26
  • 3
Чем хорош новый "Калаш"
  • 06.06 19:10
  • 1
Командир на автопилоте: управлять армиями поможет компьютер
  • 06.06 19:01
  • 6
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 06.06 18:57
  • 4
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 06.06 17:41
  • 1
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 06.06 17:40
  • 7
Заявлено о рекордном росте экономики РФ за 6 лет
  • 06.06 17:39
  • 1
Эффектный пуск неизвестной ракеты
  • 06.06 17:33
  • 1
МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
  • 06.06 17:31
  • 1
Тимати резко ответил на критику выпущенной вместе с Минобороны коллекции одежды
  • 06.06 16:55
  • 8
Феникс (Китай): американские и российские гиперзвуковые аппараты изначально были результатом смелой задумки Цянь Сюэсэня!