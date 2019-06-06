В инженерно-саперный полк Второй общевойсковой армии поступил передвижной инженерный ремонтный комплекс

Машина регламента и ТО ОТРК "Искандер" на шасси КамАЗ-43101.

ЦАМТО, 5 июня. В инженерно-саперный полк Второй общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированный в Удмуртии, поступил передвижной инженерный ремонтный комплекс ПИРК.

В состав комплекса входят машины на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-63501, такие как мастерская технического обслуживания и ремонта МТОР-И, мастерская ремонта и технического обслуживания инженерная МРТО-И.

Данный комплекс предназначен для проведения технического диагностирования, эвакуации, ремонта инженерной техники и оказания помощи экипажам в проведении всех видов технического обслуживания, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.