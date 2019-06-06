Разработка в России УДК, аналогичных "Мистралям", начнется в 2020 году

ЦАМТО, 5 июня. Универсальные корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа "Мистраль", начнут проектировать в России в 2020 году, первый из двух таких кораблей, который закажет ВМФ РФ, планируется получить уже в 2025 году, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

"В 2020 году планируется передать техзадание на разработку универсальных кораблей-доков, аналогичных "Мистралям". Планируется заказать два корабля, первый из которых будет передан ВМФ ориентировочно в 2025 году", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на конкурсной основе выберут лучший проект одного из российских проектно-конструкторских бюро. Предполагается, что каждый такой корабль будет способен нести 12-16 вертолетов.

При этом источник "РИА Новости" пояснил, что этот вертолетоносец – не экспедиционный корабль, о планах создания которого неоднократно заявлял президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, а другой самостоятельный проект.