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06.06.2019
ЦАМТО

Разработка в России УДК, аналогичных "Мистралям", начнется в 2020 году

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Десантный вертолетоносный корабль-док Мистраль на судостроительном заводе. архивное фото
Десантный вертолетоносный корабль-док Мистраль на судостроительном заводе. архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 5 июня. Универсальные корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа "Мистраль", начнут проектировать в России в 2020 году, первый из двух таких кораблей, который закажет ВМФ РФ, планируется получить уже в 2025 году, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

"В 2020 году планируется передать техзадание на разработку универсальных кораблей-доков, аналогичных "Мистралям". Планируется заказать два корабля, первый из которых будет передан ВМФ ориентировочно в 2025 году", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на конкурсной основе выберут лучший проект одного из российских проектно-конструкторских бюро. Предполагается, что каждый такой корабль будет способен нести 12-16 вертолетов.

При этом источник "РИА Новости" пояснил, что этот вертолетоносец – не экспедиционный корабль, о планах создания которого неоднократно заявлял президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, а другой самостоятельный проект.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
ОСК
Проекты
2020-й год
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