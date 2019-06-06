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06.06.2019
ЦАМТО

Lockheed Martin поставила заказчику 400-й истребитель F-35 "Лайтнинг-2"

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Источник изображения: Фото: Lockheed Martin

ЦАМТО, 5 июня. Как сообщила 3 июня корпорация Lockheed Martin, заказчику передан 400-й истребитель пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2", а общий налет поставленных заказчикам F-35 достиг 200 тыс. часов.

400-й серийный самолет F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой был передан ВВС США на военно-воздушной базе "Хилл" (шт.Юта).

На текущий момент корпорация произвела 283 самолета F-35A, 87 самолетов F-35B и 30 самолетов F-35C.

Налет в 200 тыс. часов был достигнут всеми выпущенными F-35, включая опытные и испытательные образцы, боевые самолеты, переданные ВВС, ВМС и КМП США и зарубежным заказчикам. Из трех вариантов налет версии F-35A составил около 125850 часов, версии F-35B – 52410 часов и версии F-35C – 22630 часов.

На сегодняшний день 400 поставленных самолетов F-35 применяются с 17 авиабаз, размещенных в разных странах мира. Подготовку к применению и обслуживанию истребителей прошли более 780 летчиков и более 7500 технических специалистов.

Как отмечает Lockheed Martin, летчики из 10 стран выполняют полеты на F-35, в восьми странах F-35 применяются на национальной территории. ВС семи государств объявили о достижении самолетами начальной готовности к боевому применению. Три страны использовали F-35 в боевых операциях.

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Страны
США
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
F-35C
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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