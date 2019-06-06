Войти
06.06.2019
ЦАМТО

На вооружение ремонтно-восстановительного подразделения ВВО в Амурской области поступили специальные машины

596
0
+3
МТО-УБ1
МТО-УБ1-мастерская технического обслуживания универсальная батальона.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 5 июня. На вооружение формируемого ремонтно-восстановительного подразделения Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области поступила партия новых специальных машин МТО-УБ.

Данные машины предназначены для проведения ремонтных работ на технике в любом необорудованном месте, в том числе полевых условиях. Машины выполнены на базе автомобилей-вездеходов Урал-4320 с колесной формулой 6х6. В дополнение мастерские оборудованы лебедкой. Характеристики машины позволяют ее эксплуатацию во всех климатических условиях Дальнего Востока.

В составе ремонтной техники имеется все необходимое для ремонта имущество. При организации работ экипаж из пяти человек оборудует несколько мест и палаток, на которых разворачиваются сварочный аппарат, специальные станки, электрические и механические инструменты. В дополнение на машине имеется кран-манипулятор, обладающий максимальной грузоподъемностью до 4 т, позволяющий осуществлять ремонт габаритных агрегатов тяжелой техники.

Поступившая техника значительно повысит возможности специалистов при проведении ремонтных работ в полевых условиях. С помощью новых мастерских можно проводить ремонты со всеми основными образцами военной колесной и гусеничной техники, включая недавно поступившие модернизированные танки Т-80, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Т-80
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Похожие новости
06.06.2019
Военные Восточного военного округа получили МТО-УБ для обслуживания Т-80
30.05.2017
"Волки", "Рыси" и "Тигры": какие машины используют российские военные
02.05.2017
В подразделения МТО Западного военного округа поставлены модернизированные мастерские технического обслуживания
07.02.2017
Партия новейших мастерских технического обслуживания МТО-УБ1 поступила на вооружение ЗВО
14.04.2015
«Искандер-М» во всей красе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.06 20:43
  • 6
Никакого "Форта Трампа" - США требуют у поляков вернуть еврейское имущество
  • 06.06 20:03
  • 1
На МВТФ "Армия-2019" ВДВ представят бронеавтомобиль "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"
  • 06.06 19:55
  • 1
В войска ЮВО поступило более 10 ед. ПТРК "Штурм-С"
  • 06.06 19:42
  • 2
Кабмин поручил до конца года рассчитаться по контракту на ремонт здания Роскосмоса
  • 06.06 19:41
  • 1
Ракетные войска получат до конца года более 30 баллистических ракет
  • 06.06 19:26
  • 3
Чем хорош новый "Калаш"
  • 06.06 19:10
  • 1
Командир на автопилоте: управлять армиями поможет компьютер
  • 06.06 19:01
  • 6
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 06.06 18:57
  • 4
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 06.06 17:41
  • 1
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 06.06 17:40
  • 7
Заявлено о рекордном росте экономики РФ за 6 лет
  • 06.06 17:39
  • 1
Эффектный пуск неизвестной ракеты
  • 06.06 17:33
  • 1
МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
  • 06.06 17:31
  • 1
Тимати резко ответил на критику выпущенной вместе с Минобороны коллекции одежды
  • 06.06 16:55
  • 8
Феникс (Китай): американские и российские гиперзвуковые аппараты изначально были результатом смелой задумки Цянь Сюэсэня!