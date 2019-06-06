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06.06.2019
ТАСС

Военные экологи очистят от мусора территорию острова Врангеля

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Сбор металлолома
Сбор металлолома на острове Врангеля.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Перелет запланирован до конца текущей недели

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Военнослужащие сводного экологического подразделения Восточного военного округа (ВВО) отправились на остров Врангеля для выполнения работ по очистке территории. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ВВО.

"Сегодня запланирован перелет на военный аэродром в Анадыре, откуда экологи транспортным вертолетом Ми-26 будут переброшены на остров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, перелет запланирован до конца текущей недели, однако будет зависеть от погодных условий как в точке вылета, так и на острове Врангеля. Всего на остров отправятся более 40 военнослужащих, будет задействовано свыше 10 единиц техники и около 20 единиц специального технологического оборудования.

В этом сезоне планируется собрать, подготовить и вывезти судами сторонних организаций около 150 т металлических бочек. Кроме того, намечено провести рекультивацию около двух гектаров земли, очищенной от различного металлического и иного мусора.

Работа экологического подразделения запланирована в районе бухт Роджерса и Сомнительная (поселок Ушаковский и аэродром "Звездный"). В районе бухты Сомнительная будет развернут стационарный лагерь для проживания военнослужащих экологического подразделения ВВО, так как проживание в палатках невозможно из-за обилия на острове белых медведей.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Ми-26
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