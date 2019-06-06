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06.06.2019
ЦАМТО

Правительство Белоруссии одобрило поправки в соглашение о ВТС с Россией

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Военнослужащий на российско-белорусских учениях
Военнослужащий на российско-белорусских учениях.
Источник изображения: flanker.su

ЦАМТО, 5 июня. Правительство Белоруссии одобрило в качестве основы для переговоров проект поправок в соглашение с Россией о реализации программы ВТС до 2020 года и уполномочило на подписание Государственный военно-промышленный комитет республики.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в постановлении Совета министров страны, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

"Одобрить проект протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о реализации программы военно-технического сотрудничества ... до 2020 года от 25 декабря 2013 года в качестве основы для проведения переговоров", – отмечается в постановлении.

Документ постановляет "уполномочить Государственный военно-промышленный комитет на проведение переговоров по проекту протокола, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, и подписание протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта".

Как отмечает "РИА Новости", в мае председатель Госкомвоенпрома республики Роман Головченко сообщал, что Белоруссия рассчитывает в июне подписать с РФ обновленную программу военно-технического сотрудничества. По его словам, стороны выходят на финишную прямую внесения изменений в межправительственное соглашение, которым утверждается межгосударственная программа ВТС до 2020 года. Поправками планируется уточнить направления работы, объемы поставок, организации, которые участвуют в реализации конкретных проектов. Он не исключил подписания документа в июне на форуме "АРМИЯ-2019".

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