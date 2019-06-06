Ракеты США в Европе не помешают системе "Периметр" нанести ответный удар

Разработанная и поставленная на дежурство еще в Советском Союзе система ядерного возмездия "Периметр", более известная на Западе как "Мертвая рука", не потеряет своей ценности в случае размещения США в Европе ракет средней дальности. Об этом бывший начальник главного штаба РВСН генерал-полковник в отставке Виктор Есин.

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В рамках конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, генерал, отвечая на вопрос "РИА Новости" пояснил, что более раннее его высказывание о том, что в случае размещения американских ракет средней дальности в Европе "Периметр" станет неэффективным, было искажено не разбирающимися в вопросе журналистами. На самом деле он говорил лишь о том, что "когда "Периметр" сработает, у России останется мало средств - она сможет запустить только те ракеты, которые останутся целыми после удара".

На самом же деле система "Периметр" способна выполнить свою главную задачу – обеспечить нанесение ответного ядерного удара по агрессору в чрезвычайной обстановке

- подчеркнул генерал, добавив, что в настоящее время система прошла модернизацию, она работоспособна и эффективна.

Он отметил, что главная задача и ценность этой системы в том, что она способна гарантированно обеспечить ответный ядерный удар по противнику в ситуации, когда выведены из строя все центральные командные пункты государственного и военного управления, отвечающие за управление СЯС.

Ранее сообщалось, что у России имеются и другие средства ответного удара, кроме "Периметра", которые гарантированно не будут уничтожены в случае нанесения превентивного ядерного удара по территории России.