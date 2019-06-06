ВСУ на Донбассе понесли самые большие потери "при Зеленском"

В штабе операции объединённых сил (бывшая "АТО") на Донбассе заявили о понесённых украинскими силовиками потерях.

Фото с проведения учений в зоне ООС Источник изображения: пресс-служба ООС

Пресс-служба так называемой ООС говорит о том, что 4 и на эту минуту 5 июня у линии соприкосновения погибли трое военнослужащих ВСУ, столько же получили ранения. Это, как сообщают в штабе, самые крупные потери вооружённых сил Украины за последние несколько недель (фактически - при Зеленском).

Как ситуация описывается штабом ООС:

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Заявлено о применении миномётов 120 и 82 мм.

Украинская сторона заявляет о том, что противник (речь о народной милиции ЛДНР) потерял одного человека убитым и одного раненым.

В штабе НМ ДНР отмечается, что за последние несколько дней резко возросло число обстрелов с позиций ВСУ. В Донецке говорят о том, что украинские силовики фактически поняли, что новый президент Зеленский не собирается ничего кардинальным образом менять, а значит, обстрелы территории Донбасса ВСУ будут продолжать. Обстрелы усилились после визита Зеленского на одну из позиций ВСУ в Луганской области.

Накануне украинские силовики осуществили обстрел мечети в Донецке - во время празднования мусульманского праздника "Ураза-байрам".

А в Станице Луганской украинские силовики на полу пункта пропуска развернули флаг ЛНР - с той целью, чтобы люди, пересекающие линию разграничения в обе стороны, топтались по символике республики.

О ситуации рассказывает представитель пресс-службы НМ ЛНР Иван Филипоненко:

Перед позициями украинских военных на КПВВ (контрольном пункте въезда-выезда) "Станица Луганская" был выложен на полу флаг Луганской Народной Республики, по которому местные жители были вынуждены топтаться