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06.06.2019
Военно-промышленный курьер

Болгария не намерена сворачивать сотрудничество с Россией в военной сфере

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Источник изображения: vpk-news.ru

Болгария продолжит сотрудничество с Россией в области вооружений в целях обеспечения обороноспособности страны.

Об этом в интервью ТАСС заявил президент Болгарии Румен Радев.

По его словам, выделяемые болгарским правительством средства недостаточны для того, чтобы профинансировать полное перевооружение армии.

"А это значит лишь одно - взаимовыгодное сотрудничество с Россией для поддержания боевой готовности имеющегося в наличии вооружения", - заявил Радев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Россия
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1 комментарий
№1
06.06.2019 09:15
Вы уж определитесь в НАТО вы или с Россией....а то как при Гитлере одной задницей на два стула норовите...
+4
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