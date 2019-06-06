Болгария не намерена сворачивать сотрудничество с Россией в военной сфере
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Болгария продолжит сотрудничество с Россией в области вооружений в целях обеспечения обороноспособности страны.
Об этом в интервью ТАСС заявил президент Болгарии Румен Радев.
По его словам, выделяемые болгарским правительством средства недостаточны для того, чтобы профинансировать полное перевооружение армии.
"А это значит лишь одно - взаимовыгодное сотрудничество с Россией для поддержания боевой готовности имеющегося в наличии вооружения", - заявил Радев.
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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