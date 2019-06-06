Болгария не намерена сворачивать сотрудничество с Россией в военной сфере

Болгария продолжит сотрудничество с Россией в области вооружений в целях обеспечения обороноспособности страны.

Об этом в интервью ТАСС заявил президент Болгарии Румен Радев.

По его словам, выделяемые болгарским правительством средства недостаточны для того, чтобы профинансировать полное перевооружение армии.

"А это значит лишь одно - взаимовыгодное сотрудничество с Россией для поддержания боевой готовности имеющегося в наличии вооружения", - заявил Радев.